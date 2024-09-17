Жаркое лето позади – к чему готовиться жителям Эстонии?

Прогноз осадков обещает более сухую осень на большей части юга Европы. В то же время зона низкого давления, как ожидается, принесет больше осадков в северные части континента, а также больше осадков в центральные его части.

Отмечая более высокие, чем обычно, температуры на поверхности большей части европейского континента, специалисты связывают это с областью высокого давления над Северной Атлантикой, простирающейся на Европу, как отмечает Европейский центр среднесрочных прогнозов (ECMWF).

Фактический прогноз температуры океана на осень North American Multi-Model Ensemble (NMME) показывает, что Ла-Нинья – не такая сильная, как в некоторые из прошлых лет, но достаточно сильна, чтобы повлиять как на океан, так и на атмосферу.

События, связанные с Эль-Ниньо и Ла-Нинья, происходят каждые 2–7 лет. Сменный цикл называется южным колебанием Эль-Ниньо, потому что за каждым Эль-Ниньо естественным образом следует Ла-Нинья, и наоборот.

По мнению ученых, оба явления кардинально влияют на климат на всей планете. Эти два феномена оказывают противоположные эффекты и должны уравновешивать друг друга, однако в последние годы один феномен начал преобладать над другим.

Ла-Нинья – противоположный процесс, когда экваториальная часть становится холоднее обычного примерно на столько же градусов.

Эль-Ниньо – явление, из-за которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 °C.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это термины, которые обозначают явления, влияющие на климат нашей планеты. В переводе с испанского Эль-Ниньо – „мальчик“, а Ла-Нинья – „девочка“.

Европейские и американские исследователи погоды считают, что важным „игроком“ в формировании осенней погоды в этом году станет Ла-Нинья – явление, известное историей осенних и особенно зимних воздействий. Ее влияние распространится на осенние погодные условия по всему Северному полушарию, что продолжится и зимой 2024/2025 гг.

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„Но температура, вероятно, будет ниже, чем в рекордно теплом прошлогоднем сентябре, – добавляет он. – Если прошлый сентябрь был самым теплым, по крайней мере, за последние полтора века, с температурой примерно на четыре градуса выше среднего многолетнего значения (1991–2020), то теперь прогнозируют лишь полградуса или градус теплее среднего“.

Хельве Мейтерн добавляет: „Штормы, конечно, будут, а также кратковременные подъемы воды. Будут ли наводнения, сейчас сказать трудно“.

Что касается осадков, то осень будет нормальная или с превышением нормы. По прогнозам, в октябре уже выпадет большое количество осадков, ECMWF также прогнозирует большое количество осадков в ноябре, но постоянного снежного покрова пока не будет. Это означает, что большая часть ноября будет мягкой.

„В этом году мы ожидаем, что осень начнется приблизительно в середине сентября, – говорит Мейтерн. – ECMWF дает 60–70% вероятность того, что сентябрь и октябрь будут теплее нормы на 0,5…1,0 °C. На ноябрь модели расходятся, но пока не прогнозируют продолжительного снежного покрова в нашем регионе“.

Специалист отмечает, что в восточной части Эстонии осень начинается почти на две недели раньше, чем на Сааремаа и Хийумаа. Климатическая осень начинается, когда среднесуточная температура воздуха постоянно держится ниже 13 градусов Цельсия.

В среднем осень в Эстонии начинается 6 сентября и длится около 50 дней, в том числе поздняя осень – около70 дней.

Главный синоптик Keskkonnaagentuur Хельве Мейтерн говорит, что в Эстонии предстоящая осень не будет чрезвычайно дождливой или наоборот засушливой – скорее она будет умеренной.

Прогноз снегопадов ECMWF для Европы показывает меньше снега, чем обычно, для большей части континента. В некоторых районах, таких как возвышенности Скандинавии, ожидается несколько большее количество снегопадов из-за воздействия западных ветров на область низкого давления.

В октябре, по словам синоптика, ожидается усиление атлантических циклонов, но в основном они будут перемещаться над Скандинавией и Финляндией, принося нам умеренные осадки и ветры, а также относительно теплый океанский воздух.

„Мы ожидаем, что и октябрь будет примерно на полградуса теплее, чем в среднем“, – говорит Каазик.

В ноябре ожидается более сильный ветер и больше дождей, чем обычно, так как циклоны будут перемещаться ближе к Эстонии или даже на восток.

„Как обычно, в ноябре иногда будут наблюдаться штормовые ветры, но в настоящее время ничего экстремального не предвидится. Ноябрь ожидается на один градус теплее среднего, то есть – преимущественно теплый, но к концу месяца может выпасть снег, в основном в восточной части Эстонии“, – отмечает специалист.

Отвечая на вопрос об экстремальных погодных явлениях и вероятности их возникновения этой осенью, Марко Каазик говорит, что в эстонском климате, например, торнадо почти всегда возникают летом – вместе с грозами.

В начале сентября ожидается не слишком циклоническая погода, подходящая для торнадо, а в последующие месяцы не будет достаточно тепла, чтобы генерировать сильные восходящие потоки, которыми „питаются“ торнадо.

Осенние же штормы, дующие примерно в одном направлении в течение дня или двух на большой территории, могут поднять уровень воды в прибрежных районах, но ничего экстремального в этом отношении, по текущим данным, не ожидается.

„Всегда стоит внимательно следить за прогнозом погоды на ближайшую неделю, поскольку достоверность прогноза как в отношении „нормальной“ погоды, так и экстремальных явлений, на ближайшие дни – гораздо выше, чем на месяц и более вперед!“ – напоминает синоптик.

Народные приметы осени Долгое цветение анютиных глазок, лютиков, маргариток, тысячелистника, клевера означает приход теплой осени. Много паутины в бабье лето прогнозирует солнечную погоду по осени и суровую зиму. Обилие рябины в лесу говорит о наступлении дождливой осени. Если же ягод мало, то осенью будет сухо. Бывает, что птицы не спешат покидать родные края – значит, похолодание наступит еще не скоро. Если утка сидит на поверхности воды и не собирается улетать, даже если идет дождь, то тепло продержится еще долго. Раскаты грома в сентябре предвещают теплую осеннюю погоду. Октябрьский гром предсказывает непродолжительную и теплую зиму практически без снега. Первый снег выпадает за сорок дней до начала настоящей зимы.

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