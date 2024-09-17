Жаркое лето позади – к чему готовиться жителям Эстонии?(5)
Метеорологическая осень, переходный сезон от самой теплой к самой холодной части года, – уже не за горами. Какой будет погода осенью в Эстонии?
Сентябрь уже наступил, но расставаться с летом так не хочется! Стоит ли уже доставать с дальней полки зонты, плащи и калоши?
Предсказатели погоды поделились для „МК-Эстонии“ своими прогнозами на приближающуюся осень.
Погоду в Европе определяет „девочка“
Европейские и американские исследователи погоды считают, что важным „игроком“ в формировании осенней погоды в этом году станет Ла-Нинья – явление, известное историей осенних и особенно зимних воздействий. Ее влияние распространится на осенние погодные условия по всему Северному полушарию, что продолжится и зимой 2024/2025 гг.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это термины, которые обозначают явления, влияющие на климат нашей планеты. В переводе с испанского Эль-Ниньо – „мальчик“, а Ла-Нинья – „девочка“.
Эль-Ниньо – явление, из-за которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 °C.
Ла-Нинья – противоположный процесс, когда экваториальная часть становится холоднее обычного примерно на столько же градусов.
По мнению ученых, оба явления кардинально влияют на климат на всей планете. Эти два феномена оказывают противоположные эффекты и должны уравновешивать друг друга, однако в последние годы один феномен начал преобладать над другим.
События, связанные с Эль-Ниньо и Ла-Нинья, происходят каждые 2–7 лет. Сменный цикл называется южным колебанием Эль-Ниньо, потому что за каждым Эль-Ниньо естественным образом следует Ла-Нинья, и наоборот.
Фактический прогноз температуры океана на осень North American Multi-Model Ensemble (NMME) показывает, что Ла-Нинья – не такая сильная, как в некоторые из прошлых лет, но достаточно сильна, чтобы повлиять как на океан, так и на атмосферу.
Отмечая более высокие, чем обычно, температуры на поверхности большей части европейского континента, специалисты связывают это с областью высокого давления над Северной Атлантикой, простирающейся на Европу, как отмечает Европейский центр среднесрочных прогнозов (ECMWF).
Прогноз осадков обещает более сухую осень на большей части юга Европы. В то же время зона низкого давления, как ожидается, принесет больше осадков в северные части континента, а также больше осадков в центральные его части.
Прогноз снегопадов ECMWF для Европы показывает меньше снега, чем обычно, для большей части континента. В некоторых районах, таких как возвышенности Скандинавии, ожидается несколько большее количество снегопадов из-за воздействия западных ветров на область низкого давления.
Нас ждет умеренная осень
Главный синоптик Keskkonnaagentuur Хельве Мейтерн говорит, что в Эстонии предстоящая осень не будет чрезвычайно дождливой или наоборот засушливой – скорее она будет умеренной.
В среднем осень в Эстонии начинается 6 сентября и длится около 50 дней, в том числе поздняя осень – около70 дней.
Специалист отмечает, что в восточной части Эстонии осень начинается почти на две недели раньше, чем на Сааремаа и Хийумаа. Климатическая осень начинается, когда среднесуточная температура воздуха постоянно держится ниже 13 градусов Цельсия.
„В этом году мы ожидаем, что осень начнется приблизительно в середине сентября, – говорит Мейтерн. – ECMWF дает 60–70% вероятность того, что сентябрь и октябрь будут теплее нормы на 0,5…1,0 °C. На ноябрь модели расходятся, но пока не прогнозируют продолжительного снежного покрова в нашем регионе“.
Что касается осадков, то осень будет нормальная или с превышением нормы. По прогнозам, в октябре уже выпадет большое количество осадков, ECMWF также прогнозирует большое количество осадков в ноябре, но постоянного снежного покрова пока не будет. Это означает, что большая часть ноября будет мягкой.
Хельве Мейтерн добавляет: „Штормы, конечно, будут, а также кратковременные подъемы воды. Будут ли наводнения, сейчас сказать трудно“.
На полградуса теплее
Синоптик, доцент института физики Тартуского университета Марко Каазик предсказывает относительно теплый и солнечный сентябрь.
„Но температура, вероятно, будет ниже, чем в рекордно теплом прошлогоднем сентябре, – добавляет он. – Если прошлый сентябрь был самым теплым, по крайней мере, за последние полтора века, с температурой примерно на четыре градуса выше среднего многолетнего значения (1991–2020), то теперь прогнозируют лишь полградуса или градус теплее среднего“.
В октябре, по словам синоптика, ожидается усиление атлантических циклонов, но в основном они будут перемещаться над Скандинавией и Финляндией, принося нам умеренные осадки и ветры, а также относительно теплый океанский воздух.
„Мы ожидаем, что и октябрь будет примерно на полградуса теплее, чем в среднем“, – говорит Каазик.
В ноябре ожидается более сильный ветер и больше дождей, чем обычно, так как циклоны будут перемещаться ближе к Эстонии или даже на восток.
„Как обычно, в ноябре иногда будут наблюдаться штормовые ветры, но в настоящее время ничего экстремального не предвидится. Ноябрь ожидается на один градус теплее среднего, то есть – преимущественно теплый, но к концу месяца может выпасть снег, в основном в восточной части Эстонии“, – отмечает специалист.
Отвечая на вопрос об экстремальных погодных явлениях и вероятности их возникновения этой осенью, Марко Каазик говорит, что в эстонском климате, например, торнадо почти всегда возникают летом – вместе с грозами.
В начале сентября ожидается не слишком циклоническая погода, подходящая для торнадо, а в последующие месяцы не будет достаточно тепла, чтобы генерировать сильные восходящие потоки, которыми „питаются“ торнадо.
Осенние же штормы, дующие примерно в одном направлении в течение дня или двух на большой территории, могут поднять уровень воды в прибрежных районах, но ничего экстремального в этом отношении, по текущим данным, не ожидается.
„Всегда стоит внимательно следить за прогнозом погоды на ближайшую неделю, поскольку достоверность прогноза как в отношении „нормальной“ погоды, так и экстремальных явлений, на ближайшие дни – гораздо выше, чем на месяц и более вперед!“ – напоминает синоптик.
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