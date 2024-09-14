„Я просто хотела съездить в отпуск“. Женщина внезапно обнаружила, что влезла в „быстрые“ кредиты из-за мошенников

„Для начала она попросила меня открыть веб-страницу, на которой были какие-то графики, которые доказывали ее слова о том, что „прибыльность криптовалюты достигла исторического максимума“, – вспоминает Анна. – Она хоть и говорила по-русски, однако использовала столько финансовых терминов, что я не до конца ее понимала. Но ее слова звучали очень профессионально и уверенно. Юлия сказала, что она сама, все ее знакомые, мама и даже тот человек из рекламы на странице с легкостью научились пользоваться этой платформой и зарабатывать через нее реальные деньги. И что, если я хочу приумножить свои накопления, сейчас – самое время начать покупать криптовалюту, потому что именно сейчас цены растут, и получится быстро заработать на разнице. И больше всего меня поразили слова: „За несколько дней вы сможете удвоить свой первоначальный взнос!““

Уже на следующий день ей позвонила милая девушка, которая представилась Юлией и сообщила, что она – консультант и готова помочь Анне сделать первые шаги в инвестировании.

„Я никогда не вникала в тему инвестирования – что-то где-то слышала, конечно, но все это казалось мне слишком сложным, – рассказывает Анна. – А в рекламе обещали, что на деле это – довольно просто, поэтому я решилась оставить на странице свои контакты“.

В частности, мужчина писал, что, вложив всего пару сотен евро, он быстро заработал несколько десятков тысяч!

Под рекламой также было фото одного довольно известного человека из Эстонии – он рассказывал, как решился вложить свои деньги и хорошо заработал, давал советы по инвестированию.

Анна рассказывает, что однажды вечером она увидела в социальных сетях рекламу. На фото дама примерно ее лет безмятежно загорала у синего моря, и красовался слоган: „Хотите приумножить свои сбережения?“

„Периодически я вижу в социальных сетях фотографии знакомых из путешествий, и всегда им немного завидую, – делится женщина. – Мне тоже хочется поехать к морю, хотя я и понимаю, что во многих из этих мест я не побываю никогда. По мере сил я стараюсь откладывать деньги, потихоньку копить на путевку, но в этом году после праздников из отложенных денег у меня осталось только около 250 евро“.

„То, что я видела на этой торговой площадке, вызывало во мне все больше азарта, – вздыхает женщина. – Да, сначала я мечтала о том, как заработаю на классный отпуск, но деньги росли прямо на глазах, и я стала думать о том, что их хватит не только на отпуск, но и еще на что-нибудь классное. В итоге я даже взяла SMS-кредит на 4200 евро. По моим расчетам, все это должно было быстро окупиться после того, как я выведу деньги с криптовалютного счета. Я чувствовала, что наконец-то достигла успеха!“

С Юлией они продолжали общаться еженедельно – та сказала, что всегда будет звонить Анне сама.

„Графики по-прежнему ползли вверх, и я решила обратиться теперь уже к другой знакомой, – вспоминает Анна. – Она неплохо получает, ее муж тоже хорошо зарабатывает, и она смогла срочно одолжить мне 2000 евро. Я сказала ей, что мне срочно нужно сделать два зуба. Потом я заняла у нее еще 1500 евро под тем же предлогом“.

Анна послушалась и попросила у подруги 100 евро в долг. А когда снова поговорила с Юлией, то увидела, что на ее счету – уже не 500, а 1000 евро!

„Я очень обрадовалась, хоть и было немного сложно в это поверить, – вспоминает женщина, – но Юлия порадовалась вместе со мной и поздравила меня с первым заработком. Она спросила, не хочу ли я увеличить сумму инвестиций – ведь тогда прибыль будет расти еще быстрее. Когда я сказала, что у меня больше нет свободных денег, она посоветовала занять на короткий срок у кого-нибудь из знакомых – мол, я же своими глазами вижу, что криптовалюта только растет, любая сумма запросто удваивается, и я смогу быстро и без проблем вернуть одолженное“.

Через неделю Юлия снова позвонила. И когда Анна снова открыла программу, то увидела, что за это время стоимость ее инвестиций выросла до 400 евро.

Юлия посоветовала начать с небольшой суммы. „Я спросила, хватит ли для начала моих 250 евро, – вспоминает Анна. – На что она ответила, что это – как раз подходящая сумма, чтобы увидеть первые результаты. Я даже удивилась, что так можно – это же совсем не большой стартовый капитал. Следуя ее указаниям, я скачала на компьютер программу и зарегистрировалась „на бирже“. Юлия подтвердила, что никакого договора подписывать не нужно, поскольку она как представитель фирмы прямо сейчас общается со мной по телефону. Я перевела на свой счет в их системе 250 евро, и мы договорились, что через неделю она перезвонит и расскажет, как там дела с моими инвестициями“.

Осталась с кучей долгов

„Когда через несколько недель я увидела, что сумма на моем счету – уже 20 000 евро, я решила, что пока хватит – неизвестно, сколько еще продержится такой высокий курс, и лучше будет забрать деньги, пока не поздно, – говорит Анна. – Когда Юлия позвонила мне, я сообщила ей, что хочу снять деньги со счета. Она сказала, что для этого мне надо оплатить комиссию. Я перевела 470 евро, но, по ее словам, этого было мало, ведь сумма – довольно большая, и все банки всегда берут комиссию, но она пообещала все уладить, и заверила, что через пару часов мне переведут мои 20 000 евро“.

Но ни через два часа, ни потом денег Анна не получила, и консультант, раньше всегда звонившая в условленное время, больше ей так и не позвонила.

„Я пробовала ей позвонить сама, но номер оказался недоступен, даже гудки не шли, – описывает весь свой ужас Анна. – А потом я больше не смогла зайти на свой счет! Сначала я просто растерялась, потом подумала, что, может, действительно, зря я паникую, может быть, на то, чтобы перевести большую сумму, действительно нужно больше времени. Позже, когда я уже ехала с работы домой, мне поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина, представившийся следователем, сказал, что мои деньги находятся на промежуточном счете, к которому у него есть доступ. И если я хочу их получить, то он готов их перевести, но возьмет за услугу 550 евро. И я их ему перевела…“

Она добавляет: „Сейчас я понимаю, что меня поймали на моем страхе лишиться денег, и использовали последнюю возможность выманить у меня что-то еще. К тому моменту, как я пришла домой, не отвечал уже и номер „следователя“, а потом я увидела, что и та страница в интернете, где мелькали все эти графики, уже не открывается. Я пошла в полицию. Там мне сказали, что я стала жертвой мошенников, и это – стандартная схема инвестиционного мошенничества. Так как у меня не было никакого договора, то и доказательств обмана я представить не могла – у меня были только пара неработающих номеров и адрес несуществующей страницы в интернете. В итоге эти деньги просто пропали, и мне остались только долги – и я не представляю, как буду с ними расплачиваться“.

Комментарий специалиста Вейко Кийк, руководитель рабочей группы по предотвращению мошенничества Союза банков Эстонии Мошенничество с инвестициями сейчас очень распространено, и там – самые значительные суммы ущерба. При помощи привлекательной рекламы и убедительных аргументов людей заманивают в схемы, которые чреваты для жертвы большими материальными потерями. Мы видим, в насколько уязвимом положении может оказаться человек, попавший в лапы мошенников, и как манипулированием можно добиться, чтобы человек влез в долги и занял денег везде, где только можно. К любой рекламе или предложениям, сулящим быстрое обогащение, нужно относиться критически. Не следует вкладывать больше денег, чем вы готовы потерять, особенно если речь идет об инвестициях в активы, в которых вы не слишком разбираетесь и не имеете достаточно знаний. Этот случай показывает, что перед принятием финансовых решений нужно тщательно все обдумать, особенно если предложение очень выгодной сделки поступает посредством социальных сетей, телефонного звонка или другого необычного канала связи. Если предложение выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это мошенничество.

Признаки инвестиционных мошенников: они звонят с телефонных номеров других стран и в разговоре используют русский или английский язык.

они выдают себя за финансового брокера, аналитика или эксперта, употребляют сложные, непонятные вам термины и создают впечатление, что разбираются в вопросе.

они обещают быструю выгоду и скорый рост стоимости актива, уверяют в гарантированности заработка.

Они показывают только цифры и графики на экране, реального подтверждения роста денег нет.

они общаются с вами регулярно и в течение длительного времени, через некоторое время собеседник может стать напористым и даже жестким.

они побуждают вкладывать все больше и больше денег.

они рекомендуют скрывать от своего банка реальную цель перевода – например, советуют сказать, что переводите деньги на лечение или за ремонт.

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