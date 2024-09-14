Рийсало: причина, почему наши пенсионеры много работают – маленькая пенсия

„В целом, пенсионеры в Эстонии работают намного дольше, чем в Европе. Мы почти на первом месте по этому показателю. Конечно, это не только из-за того, что люди любят работу. Это вынужденная мера, так как пенсии в Эстонии не такие большие“, – сказала Сигне Рийсало в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

„Но я хочу отметить, что в этом году пенсии повысились более, чем на 10%, годом ранее – больше 16%. По прогнозу, к 2028 году средний размер пенсии по старости вырастет до 933 евро“, – отметила она.

По ее словам, переделать индексацию пенсий ради экономии средств, как предлагает бывший министр экономики Меэлис Атонен, очень трудно, потому что пенсии в Эстонии и так одни из самых низких в ЕС, делать их еще меньше нельзя.

„Отменить индексацию невозможно, потому что пенсии очень маленькие. Можно несколько изменить часть, касающуюся единоразовых выплат. Однако сейчас правительство даже не думает об этом“, – сказала она.

Правительство в сентябре утвердит повышение пенсионного возраста на один месяц до 65 лет и одного месяца. Решение вступит в силу с 2027 года.

По словам Рийсало, увеличение возраста выхода на пенсию на один месяц изменит не так много. „Почти 30% наших пенсионеров в возрасте от 65 до 74 работают, так что этот месяц не так много изменит“, – сказала Рийсало.

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