Мужчине, который растил не своего ребенка, судебный исполнитель выставил требование об алиментах
В 2015 году „МК-Эстония“ писала о непростой ситуации, в которой оказался житель Ида-Вирумаа Алексей (имя изменено). Мужчина состоял в отношениях с женщиной, они вместе растили ребенка. Однако выяснилось, что сын – не его, и мужчина расстался со своей дамой. А та подала в суд на востребование с Алексея алиментов. Вскоре после выхода статьи в „МК-Эстонии“ с мужчины сняли требование по выплате содержания на чужого ребенка. Однако недавно Алексею снова пришло письмо от судебного исполнителя с требованием уплатить алименты. Как такое вообще возможно – выясняла „МК-Эстония“.
Напомним, Алексей прожил со своей любимой девушкой семь лет, потом у них родился ребенок.
„В течение долгого времени я был уверен, что воспитываю своего сына, – рассказывал в 2015 году мужчина. – Его зарегистрировали на мою фамилию. Еще год после этого мы были вместе, затем расстались“.
В 2010 году мать ребенка подала на алименты.
„Возникла проблема с тем, что она сообщила суду не тот адрес, где я жил, – объяснял Алексей. – И суд отправлял предназначенные для меня документы в другое место, а я даже не знал об этом. В результате суд постановил, что я должен платить ей на ребенка 2300 крон в месяц“.
Чей ты, мальчик?
По словам мужчины, примерно спустя год после расставания стали возникать ситуации, которые могли вызвать сомнения в том, что ребенок – его сын, но он тогда не придавал им значения.
„Мальчик начал у меня спрашивать: „А ты правда мой папа?“ – вспоминает Алексей. – Знакомые стали рассказывать, что, когда мы еще жили с ней вместе, ее видели в городе с другим мужчиной. Да и сама она при расставании сгоряча крикнула, что это – не мой сын. Но я тогда подумал, что она это сделала специально, чтобы меня побольнее уколоть“.
Однако, когда Алексей в один прекрасный день захотел сделать тест ДНК, мать ребенка на это не согласилась. В итоге уже суд установил, что юридически мужчина не является отцом ребенка. Тем не менее женщина, которая подтвердила, что изначально знала, что Алексей – не отец ее ребенка, потребовала с него алименты за пять лет.
С того момента, когда решение суда вступило в силу, прошло еще четыре года, и женщина обратилась к судебному исполнителю.
„Я не знаю, почему она ждала столько времени, – говорил тогда Алексей. – Причем, обратилась сразу к двум исполнителям – нарвскому и таллиннскому. Общая сумма требования составляла более 20 тысяч евро – набежавшие за пять лет алименты плюс плата за работу судебного исполнителя, получалось порядка 10 000 евро. Так как требование было сразу из двух бюро, то выходило уже 20 000“.
Алексей решил в конце концов расставить все точки над i и выяснить истину: его это сын или нет? Он обратился с соответствующим иском в суд и попросил провести экспертизу ДНК.
„Но мать ребенка отказалась. Она попросту не явилась на заседание и не захотела делать экспертизу. А потом и вовсе заявила в суде, что ребенок не мой. Таким образом, получается, я должен теперь платить такие суммы на чужого ребенка?“ – возмутился мужчина.
У него к тому времени уже появилась новая семья – жена и двое маленьких детей. А с арестованным банковским счетом и арестованной машиной прокормить их было сложновато.
„Если это действительно не мой ребенок, то почему я должен его содержать? – недоумевал тогда Алексей. – Получается, что я в течение 18 лет должен буду платить алименты, потому что мать не дает разрешения сделать анализ ДНК, а без разрешения матери его сделать до совершеннолетия сына невозможно!“
Суд в своем решении от 24 апреля 2015 года признал, что Алексей не является юридическим отцом ребенка.
Его бывшая жена тогда пообещала, что официально у судебного исполнителя откажется от своего требования.
„И вот спустя девять лет я снова получаю требование от судебного исполнителя, – взволнованно говорит Алексей. – На сумму в почти 10 000 евро! И я весь похолодел… Неужели опять вернулся весь этот кошмар?!“
Оправившись от шока, мужчина позвонил своему адвокату, а тот связался с судебным исполнителем.
„И мне буквально через минуту после этого пришло письмо от пристава, что ничего он больше с меня не требует!“ – радуется Алексей.
„Это была техническая ошибка“
„Взыскатель предоставил заявление о прекращении исполнительного производства. Взыскание алиментов и возникшей задолженности было незамедлительно прекращено, – комментирует ситуацию судебный исполнитель Андрей Крек. – Однако в случае прекращения производства по заявлению взыскателя, согласно ч. 2 ст. 41 Закона о судебном исполнителе, у взыскателя возникает обязанность оплатить услуги судебного исполнителя в предусмотренном законом размере. Именно в части взыскания платы производство было продолжено и только в отношении взыскателя. Соответствующее решение было получено должником в 2015 году“.
По его словам, с этого момента в отношении Алексея никаких исполнительных действий не производилось.
„В 2024 году Алексею из-за технического сбоя было отправлено напоминание об активном производстве, но незамедлительно (в тот же день) после обращения Алексея ему была письменно объяснена ситуация на понятном Алексею языке, в том числе подтверждено, что никаких требований к нему нет, производство идет лишь в отношении взыскателя. Также были принесены извинения за беспокойство и причиненные неудобства. На этом инцидент был исчерпан, – отмечает судебный исполнитель. – Алексей незамедлительно получил от исполнителя письменные разъяснения, что требований к нему не существует, производство не возобновлялось и никакую задолженность с него не требуют. Также Алексей должен быть в курсе, что никаких исполнительных действий не происходит, и после прекращения производства его никто не беспокоил“.
На авось
Бывший юрист по взысканию долгов на условиях анонимности рассказал, что это – обычная практика, когда в ходе „технических ошибок“ взыскатели и коллекторы рассылают всем должникам требования. Авось, кто-то заплатит.
„Исходя из моей практики, 90% людей не идут разбираться, а платят, – говорит он. – Хотя требование, может быть, уже давно устарело или нет оснований для взыскания. Но у них или нет денег на юриста, или нет достаточного количества знаний, чтобы понять, что это требование – ничтожно. Поэтому внимательно читайте письма, которые вам приходят, и при необходимости обращайтесь за юридической помощью, которую государство предоставляет и бесплатно!“
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