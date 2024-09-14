Мужчине, который растил не своего ребенка, судебный исполнитель выставил требование об алиментах

Напомним, Алексей прожил со своей любимой девушкой семь лет, потом у них родился ребенок.

„В течение долгого времени я был уверен, что воспитываю своего сына, – рассказывал в 2015 году мужчина. – Его зарегистрировали на мою фамилию. Еще год после этого мы были вместе, затем расстались“.

В 2010 году мать ребенка подала на алименты.

„Возникла проблема с тем, что она сообщила суду не тот адрес, где я жил, – объяснял Алексей. – И суд отправлял предназначенные для меня документы в другое место, а я даже не знал об этом. В результате суд постановил, что я должен платить ей на ребенка 2300 крон в месяц“.

Чей ты, мальчик?

По словам мужчины, примерно спустя год после расставания стали возникать ситуации, которые могли вызвать сомнения в том, что ребенок – его сын, но он тогда не придавал им значения.

„Мальчик начал у меня спрашивать: „А ты правда мой папа?“ – вспоминает Алексей. – Знакомые стали рассказывать, что, когда мы еще жили с ней вместе, ее видели в городе с другим мужчиной. Да и сама она при расставании сгоряча крикнула, что это – не мой сын. Но я тогда подумал, что она это сделала специально, чтобы меня побольнее уколоть“.

Однако, когда Алексей в один прекрасный день захотел сделать тест ДНК, мать ребенка на это не согласилась. В итоге уже суд установил, что юридически мужчина не является отцом ребенка. Тем не менее женщина, которая подтвердила, что изначально знала, что Алексей – не отец ее ребенка, потребовала с него алименты за пять лет.

С того момента, когда решение суда вступило в силу, прошло еще четыре года, и женщина обратилась к судебному исполнителю.

„Я не знаю, почему она ждала столько времени, – говорил тогда Алексей. – Причем, обратилась сразу к двум исполнителям – нарвскому и таллиннскому. Общая сумма требования составляла более 20 тысяч евро – набежавшие за пять лет алименты плюс плата за работу судебного исполнителя, получалось порядка 10 000 евро. Так как требование было сразу из двух бюро, то выходило уже 20 000“.