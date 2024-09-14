Верхний предел родительского пособия сократится на треть

Новый, более низкий потолок родительского пособия вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом, если родитель работает, то пособие не будет уменьшаться. Это означает, что во время получения родительского пособия родитель сможет зарабатывать трудовой доход без ограничений. Сейчас максимальный размер родительского пособия составляет 4733 евро, минимальный — 725 евро.

Снижение потолка пособий по болезни

С 2026 года будет введен верхний предел для пособий по временной нетрудоспособности (пособие по болезни – прим. ред.), который также будет связан со средней зарплатой за позапрошлый календарный год. Этот потолок коснется только тех, кто зарабатывает более 3671 евро в месяц до вычета налогов. Людей с меньшей зарплатой это не затронет — им продолжат выплачивать пособия в прежнем объеме. Таким образом, пособие по болезни уменьшится не для всех. Ограничение не будет применяться к части больничного пособия, которую выплачивает работодатель (с 4-го по 8-й день).