ОПРОС | Значительная часть эстонских учеников еженедельно использует ИИ для выполнения школьных заданий

Опрос также продемонстрировал, что в повседневной жизни с приложениями на основе искусственного интеллекта сталкиваются – и используют их – две трети учеников в возрасте от 14 до 19 лет.

Из двух третей пользователей ИИ 5% никогда не использовали его для выполнения школьных заданий. Четверть опрошенных пользуется помощью ИИ для школьных задач 1–2 раза в месяц, 23% опрошенных используют для этого ИИ несколько раз в неделю, 14% – более трех раз в неделю, и 2% ежедневно прибегают к помощи искусственного интеллекта при выполнении школьных заданий.

Исследование показало, что использование искусственного интеллекта наиболее распространено среди учащихся 11 и 12 классов, 41% которых еженедельно используют ИИ для выполнения школьных заданий. В то же время среди учащихся 9 и 10 классов ИИ еженедельно используют 36% респондентов.

Исследование также продемонстрировало, что среди молодежи, проживающей в Таллинне и других крупных городах Эстонии, использование искусственного интеллекта в повседневной жизни более распространено, чем среди молодых людей, живущих в малых городах и сельских регионах. В Таллинне ИИ используют 77% участвовавших в исследовании молодых людей; в Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве – 69%, в малых городах – 58%, а в сельских районах – 62%.

Исследование было проведено в рамках конкурса идей Solve For Tomorrow, организованного для школьников компанией Samsung. Тема конкурса в этом году – повысить эффективность учебы с помощью искусственного интеллекта. „Искусственный интеллект стал привлекать значительное внимание в конце 2022 года, и интерес к нему продолжает расти. Проведенное исследование показывает, что молодежь уже интегрировала ИИ в свою жизнь. Приложения на основе ИИ действительно делают жизнь удобнее и проще, но при этом важно, чтобы не пострадали собственный интеллект, способность к обучению и развитие молодых людей“, - отметила руководитель программы Solve For Tomorrow Эгле Тамелите.