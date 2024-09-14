Эксперты: резкие колебания цен на электроэнергию продолжатся

Не успели эстонские потребители привыкнуть к низким ценам на электричество после ремонта электрокабеля Estlink2, как стоимость энергии вновь подскочила. Средняя цена на электричество на бирже в пятницу почти дотянула до 20 центов за киловатт-час. Уже в субботу ее ждет не менее стремительное понижение, передает „Актуальная камера“.

„В понедельник сломалась атомная электростанция в Финляндии. Вторая станция у них сейчас на плановом ремонте. Кроме того, из Швеции и Финляндии энергия не поступает, поскольку там тоже ремонтируют кабель. Плюс ветра стало меньше“, – пояснил скачки цен глава по энергетическим продуктам концерна Eesti Energia Армен Каспаров.

Обуздать цены осенью и зимой в Eesti Energia рассчитывают за счет ветропарка Сопи-Тоотси и литовского газа. Но цены продолжат метаться из крайности в крайность, говорят эксперты. Нам слишком часто приходится надеяться на солнце и ветер, а также на то, что электрокабели и станции в соседних странах будут работать исправно. Надо инвестировать в возобновляемую энергию, поскольку газовые и сланцевые станции дешевого электричества не дадут, отмечают в Eesti Energia.

Но даже когда цены на электроэнергию стабилизируются, потребителю все равно придется несладко: сетевая плата продолжает рост. С октября компания Elektrilevi повысит ее более, чем на 7%.