Правительство определилось: „налоговый горб“ отменят с 2026 года

В законопроекте предусмотрено, что отмена налогового горба откладывается на один год, поскольку бюджет страны находится в сложном положении, а без этих изменений дефицит превысит допустимую границу в 3%, сообщает rus.err со ссылкой на министерство.

Согласно действующим правилам, полностью необлагаемый доход в размере 654 евро применяется к ежемесячному доходу до 1200 евро, после чего не облагаемая налогом сумма начинает снижаться, достигая нуля при доходе в 2100 евро.

В 2023 году Рийгикогу решил, что такая сложная система исчезнет с 2025 года, и все смогут воспользоваться единым не облагаемым налогом доходом в размере 700 евро в месяц, что составляет 8400 евро в год. Для тех, кто получает пенсию по старости, будет действовать отдельная ставка.

„То, что когда-то представлялось как 500 евро для всех, на самом деле было повышением налогов сначала для меньшинства, а вскоре для большинства. Для бюджета отмена такой системы означает серьезную нагрузку, и, к сожалению, потребуется дополнительный год. Но облегчение для налогоплательщиков наступит в 2026 году“, – сказал министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).

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