„Для меня очень важно, чтобы ребенок был достойно похоронен“. Обвиняемая в убийстве новорожденного младенца предстала перед судом

В Хаапсалуском уездном суде в пятницу (13.09) прошло предварительное заседание, на котором присутствовали по видеосвязи все причастные к процессу стороны. Сама обвиняемая находится в тюрьме. Во время заседания она постоянно смотрела вниз, и было понятно, что женщина чувствует себя дискомфортно.

В ходе предварительного заседания обсуждались различные ходатайства. Например, старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер считает, что в ходе процесса нельзя принимать во внимание появившиеся в прессе на эту тему статьи. „Прошу оставить их без внимания как недопустимые доказательства. В статьях отсутствует проверка на достоверность“, - сказала она. Представитель обвиняемой Роберт Сарв в свою очередь сказал, что статьи являются допустимым и адекватным сравнительным материалом.