13.09.2024, 20:43
„Для меня очень важно, чтобы ребенок был достойно похоронен“. Обвиняемая в убийстве новорожденного младенца предстала перед судом
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Сегодня начался судебный процесс над молодой женщиной, которую обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка. „Жизнь должна продолжаться. Если виновна — надо отсидеть свой срок. Если невиновна — нужно идти дальше. Я не боюсь наказания“, - сказала она.
В Хаапсалуском уездном суде в пятницу (13.09) прошло предварительное заседание, на котором присутствовали по видеосвязи все причастные к процессу стороны. Сама обвиняемая находится в тюрьме. Во время заседания она постоянно смотрела вниз, и было понятно, что женщина чувствует себя дискомфортно.
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