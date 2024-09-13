Полиция ищет пропавшую Эльвиру. Она может попасть в беду

Женщина ушла из дома попечения сегодня утром около 9 часов. Поскольку у нее могут быть проблемы с памятью и она может плохо ориентироваться, без посторонней помощи женщина может попасть в беду.

Ее рост - 168 см, она носит очки, одета в темную куртку, которая завязана шарфом вместо пояса, и черные штаны, на голове у нее платок и на ногах сапоги. Когда у женщины нет на голове платка, ее можно узнать по прическе ежиком.

Полиция проверяет возможные пути передвижения женщины и пытается получить дополнительную информацию от окрестных жителей и с записей камер видеонаблюдения.

Если кто-то видел разыскиваемую женщину, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по номеру 112 и по возможности остаться рядом с ней до прибытия патруля.

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