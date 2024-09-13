Местные самоуправления просят у правительства почти 2 млн евро для покрытия расходов на повышение зарплаты учителям

По словам заместителя председателя правления ELVL и мэра Тарту Урмаса Клааса, обращение было направлено в связи с тем, что правительство приняло правовые акты, увеличившие расходы местных самоуправлений.

„Закон ясно говорит, что если после начала бюджетного года Рийгикогу или правительство ЭР принимает правовые акты, увеличивающие расходы местных самоуправлений, то государству следует компенсировать эти расходы“, - пояснил Клаас, добавив, что к подаче обращения присоединились 67 самоуправлений.

Вице-директор ELVL Ян Трей сказал, что подачу обращения подкрепила недавнее решение Государственного суда по вопросу реформы системы социального попечения.

„Государственный суд подчеркнул в решении, что в ситуации, когда государство возлагает на местное самоупраление обязательство, которое не было учтено к началу бюджетного года, у местных самоуправлений есть по закону право получить компенсацию в части расходов“, - сказал Трей и выразил надежду, что правительство ЭР прислушается к просьбе самоуправлений, и дополнительные расходы будут, согласно закону, городам и волостям компенсированы. „Это одновременно и вопрос принципа, и доверия к государству“, - сказал Трей.

В июне этого года минимальная зарплата учителя общеобразовательной школы была повышена. Поскольку минимальный размер оплаты труда был изменен задним числом, муниципалитеты должны обеспечить выплату в размере, равном минимальному размеру оплаты труда, также задним числом, начиная с 1 января 2024 года. Рост минимальной зарплаты учителей привел к необходимости обеспечения более высокой заработной платы и для воспитателей детских садов и опорных специалистов, на что из государственного бюджета 2024 года не было выделено достаточно средств.