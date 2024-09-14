Таллинн начнет информировать о ремонтных работах предстоящей недели

Чтобы движение было более плавным и во избежание пробок, ремонтные работы не проводятся с 7 до 9 утра и с 16:00 до 18:00.

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонтные работы помогают улучшить состояние дорог и продлить их срок службы, делая ежедневное передвижение более комфортным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов. „Мы улучшаем дороги, чтобы движение было удобнее. Просим всех соблюдать временные дорожные знаки. Так как на бульваре Кадака в Нымме строится новый мост, я призываю людей по возможности пользоваться поездом, чтобы избежать поездок на автомобиле не только в центр города, но и в центр Нымме и к железнодорожному переезду на Хийу“, – сказал Пере.

В дальнейшем информацию о восстановительных работах можно будет найти каждую неделю в социальных сетях и на сайте города Таллинн.

С 16 по 22 сентября в Таллинне пройдут ремонтные работы на следующих участках дорог:

Понедельник, 16 сентября

· Улица Кивисилла – ремонтные работы продлятся весь день

· Бульвар Сыпрузе (на участке от улицы Ряэгу до остановки Linnu tee)

Вторник, 17 сентября

Линну теэ (на участке от бульвара Сыпрузе до Мустамяэ теэ)

Среда, 18 сентября

· Улица Татари (на участке от бульвара Рявала до улицы Аллика)

· Улица Кентманни (на участке от бульвара Рявала до улицы Каука)

· Улица Сакала (до бульвара Эстония) – работы пройдут также 19 сентября

· Улица Веэренни – работы пройдут на трех участках:

o 1 участок: от ул. Татари до ул. Вана-Лыуна,

o 2 участок: от ул. Ыйлме до ул. Техника,

o 3 участок: между улицами Виадукти и Луйте.

Четверг, 19 сентября

· Улица Сакала (до бульвара Эстония) – продолжение работ.

· Улица Рауа – работы пройдут на двух участках:

o 1 участок: от Рауа, 6 до Крейцвальди, 1 и 2,

o 2 участок: от Крейцвальди до Рауа, 28.

Пятница, 20 сентября

· Улица Рауа – работы продолжатся на двух участках:

o 1 участок: от Рауа, 6 до ул.Крейцвальди, 1 и 2,

o 2 участок: от ул.Крейцвальди до Рауа, 28.

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