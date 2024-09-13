Не добрался до работы. В Ида-Вирумаа пропал 56-летний Сергей, он может находиться и в Таллинне

Сергей ушел из дома по уходу на работу 3 сентября, но до работы так не добрался. В дом по уходу он тоже не вернулся. Полиция искала мужчину на местности и проверила возможные места его пребывания, но пока безрезультатно.

Рост Сергея около 175 см, телосложение худощавое. Уходя, был одет в куртку с пестрым желто-красным капюшоном. У Сергея нет мобильного телефона. Он может передвигаться как на общественном транспорте, так и пешком. Мужчина может находиться также в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Сергея или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

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