Открытие железнодорожного сообщения Тарту — Рига откладывается

„Сертификация поездов Stadler FLIRT для эксплуатации на латвийских железных дорогах оказалась более трудоемкой, чем планировалось, и линия Тарту - Рига точно не будет открыта в октябре, - сказал Мярт Эренпрейс, член правления компании Elron, осуществляющей пассажирские железнодорожные перевозки. - Нам также надо дождаться результатов проходящих сейчас переговоров по бюджету, поскольку на данный момент выделены средства только на подготовку к запуску линии Тарту - Рига. Как только правительство примет решение о финансировании международной линии, мы сможем говорить о более точном графике ее запуска. А до тех пор мы продолжим подготовку, чтобы быть в готовности для работы на Латвийской железной дороге“.

Тестирование в Эстонии подвижного состава латвийскими сертификаторами уже началось, в ближайшие недели в Валга планируется испытать совместимость поезда с недавно построенной железнодорожной сетью Латвии, и, по словам Эренпрейса, ведется работа над тем, чтобы в сентябре-октябре можно было провести пробные поездки на латвийской железной дороге, которые станут основой для сертификации.

„В то время как подготовка к открытию железнодорожной линии Тарту - Рига до сих пор была сосредоточена на определении требований, которые должны быть выполнены, оценке соответствия изменившейся правовой базе и практике и составлению соответствующей документации, в течение следующих нескольких недель будут проведены необходимые физические испытания“, - добавил Эренпрейс.

„Десяток лет назад все поезда Elron доставлялись в Эстонию именно через Латвию, но в соответствии с процедурой сертификации значительную часть испытаний на физическую совместимость нужно провести заново“.

Открытие пассажирского железнодорожного сообщения Тарту — Валга — Рига готовят в сотрудничестве Министерство климата, Министерство регионального развития и сельского хозяйства, город Тарту, латвийский железнодорожный пассажирский оператор Vivi и другие латвийские партнеры.

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