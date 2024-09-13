ЧП и криминал
13.09.2024, 15:30

ФОТО | Посетители торгового центра стали свидетелями кризисных учений

 

В этот четверг, 12 сентября, посетители тартуского торгового центра Lõunakeskus стали свидетелями больших кризисных учений, в котором приняли участие спасатели и скорая помощь.

Учения основывались на двух сценариях опасности и длились час. За это время были отработаны действия на случай пожара, в том числе эвакуация и обмен информацией, оказание первой помощи пострадавшим.

По данным Спасательного департамента, в 2023 году в нежилых зданиях произошло 158 пожаров, из них 97 – в промышленных и складских зданиях, 8 – в гаражах и 11 – в офисах. Материальный ущерб от пожаров превысил 8,1 миллиона евро.

Смотрите фотографии!

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