Неразбериха на переговорах по бюджету. Каллас: решено выделить на боеприпасы 1,1 млрд евро. Ляэнеметс: такой договоренности не было(9)
Кажется, что правительственные переговоры по бюджету становятся всё запутаннее. Если министр образования и науки подтвердила сегодня ERR, что в правительстве есть договоренность о том, что в следующие четыре года Эстония закупит боеприпасы на 1,1 млрд евро, то министр внутренних дел заявил Delfi, что такой договоренности не было.
„Мы и в коалиционном договоре согласовали сумму в 1,1 млрд евро на те годы, на которые у правительства есть мандат, то есть до 2028 года“, - приводит слова Каллас rus.err.
„Поскольку эта закупка боеприпасов запланирована на более долгий срок, то после этого следующие правительства будут решать, как дальше двигаться с этой закупкой“, - добавила она.
„Разумеется, общее политическое соглашение - это все же 1,6 млрд, просто компетенция нынешнего правительства не простирается на период после 2028 года“, - пояснила председатель партии Eesti 200.
Delfi обратился за комментарием к министру внутренних дел Лаури Ляэметсу (Социал-демократическая партия), который заверил, что соглашение по этому вопросу в правительстве не заключено.
„Каллас казала, что она так поняла, что расчеты коалиционного договора позволяют выделить 1,1 миллиарда“, - сказал Ляэнеметс, подчеркнув, что это его интерпретация интервью Каллас.
Следует отметить, что хотя Каллас действительно упомянула в интервью ERR коалиционный договор, она заверила, что правительство сделало это (выделило деньги на боеприпасы) в рамках договора.
По словам Ляэнеметса, правительству по-прежнему еще только предстоит принять решение о размере и форме налога на безопасность. „От этого зависит, сколько мы сможем выделить на боеприпасы, всеобъемлещую государственную оборону и зарплаты, - пояснил он. Без этого нельзя сказать, что мы о чем-то договорились“.
Ляэнеметс подчеркнул, что, согласно его видению, на боеприпасы всё-таки будет найдено 1,6 миллиарда евро, как посчитало необходимым руководство Сил обороны.
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