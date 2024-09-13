Неразбериха на переговорах по бюджету. Каллас: решено выделить на боеприпасы 1,1 млрд евро. Ляэнеметс: такой договоренности не было

„Мы и в коалиционном договоре согласовали сумму в 1,1 млрд евро на те годы, на которые у правительства есть мандат, то есть до 2028 года“, - приводит слова Каллас rus.err.

„Поскольку эта закупка боеприпасов запланирована на более долгий срок, то после этого следующие правительства будут решать, как дальше двигаться с этой закупкой“, - добавила она.

„Разумеется, общее политическое соглашение - это все же 1,6 млрд, просто компетенция нынешнего правительства не простирается на период после 2028 года“, - пояснила председатель партии Eesti 200.

Delfi обратился за комментарием к министру внутренних дел Лаури Ляэметсу (Социал-демократическая партия), который заверил, что соглашение по этому вопросу в правительстве не заключено.

„Каллас казала, что она так поняла, что расчеты коалиционного договора позволяют выделить 1,1 миллиарда“, - сказал Ляэнеметс, подчеркнув, что это его интерпретация интервью Каллас.

Следует отметить, что хотя Каллас действительно упомянула в интервью ERR коалиционный договор, она заверила, что правительство сделало это (выделило деньги на боеприпасы) в рамках договора.

По словам Ляэнеметса, правительству по-прежнему еще только предстоит принять решение о размере и форме налога на безопасность. „От этого зависит, сколько мы сможем выделить на боеприпасы, всеобъемлещую государственную оборону и зарплаты, - пояснил он. Без этого нельзя сказать, что мы о чем-то договорились“.

Ляэнеметс подчеркнул, что, согласно его видению, на боеприпасы всё-таки будет найдено 1,6 миллиарда евро, как посчитало необходимым руководство Сил обороны.

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