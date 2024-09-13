Экономика
13.09.2024, 19:55

Правительство выделяет центру переоборудования судов 25 миллионов евро. Tallink поддерживает предложение Владимира Света

 
По данным Министерства климата, с помощью меры поддержки в Эстонию можно привлечь судостроительные проекты почти на 200 миллионов евро
По данным Министерства климата, с помощью меры поддержки в Эстонию можно привлечь судостроительные проекты почти на 200 миллионов евро
ФОТО: Alexey Seafarer | Shutterstock.com via PuzzlePix

Правительство решило в ближайшие несколько лет направить 25 миллионов евро из доходов от аукциона по торговле квотами на выбросы парниковых газов на реконструкцию судов в Эстонии. Этот шаг поможет повысить конкурентоспособность Эстонии и направить зеленый поворот на благо нашего экономического роста, пишет Delfi Ärileht.

Министерство климата разрабатывает меру поддержки, которая поощрит судоходные компании выбирать Эстонию, чтобы сделать свои суда более экологически чистыми, предлагая частичный возврат средств на инвестиции, сделанные в нашей стране. Эта мера аналогична программе Film Estonia, согласно которой государство возвращает процент с денег, потраченных в Эстонии.

„Этой мерой мы хотим привлечь в Эстонию пассажирские и грузовые суда, чтобы наши компании работали над их переоборудованием здесь. Эстония имеет как необходимую прибрежную инфраструктуру, так и компетенции компаний, чтобы конкурировать на международном уровне в этой области, - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет. - Эта мера не волшебная палочка, но она станет важным вкладом в морской сектор, и компании ее очень ждут. Мы работаем в условиях жесткой глобальной конкуренции и с помощью этого можем склонить решение крупных судовладельцев в пользу Эстонии относительно того, где размещать их флот для реконструкции“.

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