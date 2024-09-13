13.09.2024, 19:55
Правительство выделяет центру переоборудования судов 25 миллионов евро. Tallink поддерживает предложение Владимира Света
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
Правительство решило в ближайшие несколько лет направить 25 миллионов евро из доходов от аукциона по торговле квотами на выбросы парниковых газов на реконструкцию судов в Эстонии. Этот шаг поможет повысить конкурентоспособность Эстонии и направить зеленый поворот на благо нашего экономического роста, пишет Delfi Ärileht.
Министерство климата разрабатывает меру поддержки, которая поощрит судоходные компании выбирать Эстонию, чтобы сделать свои суда более экологически чистыми, предлагая частичный возврат средств на инвестиции, сделанные в нашей стране. Эта мера аналогична программе Film Estonia, согласно которой государство возвращает процент с денег, потраченных в Эстонии.
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