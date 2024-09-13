Правительство выделяет центру переоборудования судов 25 миллионов евро. Tallink поддерживает предложение Владимира Света

Министерство климата разрабатывает меру поддержки, которая поощрит судоходные компании выбирать Эстонию, чтобы сделать свои суда более экологически чистыми, предлагая частичный возврат средств на инвестиции, сделанные в нашей стране. Эта мера аналогична программе Film Estonia, согласно которой государство возвращает процент с денег, потраченных в Эстонии.

„Этой мерой мы хотим привлечь в Эстонию пассажирские и грузовые суда, чтобы наши компании работали над их переоборудованием здесь. Эстония имеет как необходимую прибрежную инфраструктуру, так и компетенции компаний, чтобы конкурировать на международном уровне в этой области, - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет. - Эта мера не волшебная палочка, но она станет важным вкладом в морской сектор, и компании ее очень ждут. Мы работаем в условиях жесткой глобальной конкуренции и с помощью этого можем склонить решение крупных судовладельцев в пользу Эстонии относительно того, где размещать их флот для реконструкции“.