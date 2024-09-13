Эстонские банки не одобряют разворот правительства по налоговым решениям. „Это худший и самый дорогой вариант“

В минувшую пятницу Эстонская торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей Эстонии предложили правительству отменить налог на прибыль предприятий и взимать вместо него временную государственную пошлину. Сейчас правительство сделало разворот и вместо налога на прибыль в размере 2% заговорило о налоге на имущество организаций. Это значит, что компания с активами в 10 000 евро должна платить государственную пошлину в размере 15 евро в год. А, по расчетам профсоюзов, компания с активами более миллиарда долларов - 3,8 миллиона.