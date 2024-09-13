Экономика
13.09.2024, 13:54

Эстонские банки не одобряют разворот правительства по налоговым решениям. „Это худший и самый дорогой вариант“

 (1)
Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, считает, что налогообложение объема баланса приведет к неравенству на рынке
Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, считает, что налогообложение объема баланса приведет к неравенству на рынке
ФОТО: Johan-Paul Hion

На повестке дня правительства стоит тема налогообложения предприятий, которая категорически не нравится отечественным банкам, пишет Delfi Ärileht.

В минувшую пятницу Эстонская торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей Эстонии предложили правительству отменить налог на прибыль предприятий и взимать вместо него временную государственную пошлину. Сейчас правительство сделало разворот и вместо налога на прибыль в размере 2% заговорило о налоге на имущество организаций. Это значит, что компания с активами в 10 000 евро должна платить государственную пошлину в размере 15 евро в год. А, по расчетам профсоюзов, компания с активами более миллиарда долларов - 3,8 миллиона.

Два отечественных банка относятся к этой идее скептически. Третий ждет решения правительства, не выражая позицию.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии