Любимый полемический прием Николая Караева – проводить вводящие в заблуждение параллели и тем самым переворачивать эстонскую политику с ног на голову. Например, в одном из своих сочинений он поставил колониализм и расизм английских колонистов в Индии в один ряд с Эстонской Республикой, из-за ее предпринятых несколько лет назад робких попыток наконец начать языковую деколонизацию Нарвы. Одному из ведущих журналистов Эстонии, который (после колебаний) все же решил обратиться к массажисту санатория Нарва-Йыэсуу за услугами на эстонском языке, он написал фразу „Понимаете! Пришел белый мужчина и хочет массаж“. Похожий набор приемов можно увидеть и в недавно опубликованной статье Караева. Ставить в один ряд интеграционную политику Эстонской Республики и политику русификации страны, оккупировавшей Эстонию, со ссылкой на письмо 40 интеллектуалов, составленное в 1980 году, является сознательной демагогией.