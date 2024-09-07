МНЕНИЕ | Загадочное происшествие с репортажем Kanal 2

Публицист Николай Караев высказался о репортаже Kanal 2 про переходе на эстонский язык обучения.
Как и многие, я смотрел пресловутый репортаж Kanal 2, матерясь. Да, на очередной плевок в местных русских можно нарваться где угодно, особенно в СМИ. Но тут объект издевательств – дети, а когда журналистка Керту Юккум сказала: „Да, это школа для детей с особыми потребностями, но...“ – я был в ярости. А уж когда увидел кучу сетевых уродов, издевающихся над мальчиком, не понимавшим вопросов на эстонском... Когда прочитал, что в репортаж не вошли кадры, где дети по-эстонски все-таки говорят...
Итог известен. Kanal 2 убрал ролик и прекратил сотрудничество с Юккум. Принесены извинения – я бы сказал, пассивно-агрессивные. Смонтирован новый ролик, издевательский, начиная с веселенькой музычки и повтора части „интервью“ с мальчиком до „раскрытия темы“ – Путин, Кремль, „искандеры“ на Красной площади... Министр образования Кристина Каллас предложила проинтервьюировать мальчика еще раз, через годик. Марек Страндберг дал безумное интервью, в котором практически назвал покойного Макса ван дер Стула – верховного комиссара по делам нацменьшинств ОБСЕ – агентом „русского мира“. При чем тут ван дер Стул? При чем тут Страндберг? В общем, если это извинения, я – балерина.