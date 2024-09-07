МНЕНИЕ | Загадочное происшествие с репортажем Kanal 2

Как и многие, я смотрел пресловутый репортаж Kanal 2, матерясь. Да, на очередной плевок в местных русских можно нарваться где угодно, особенно в СМИ. Но тут объект издевательств – дети, а когда журналистка Керту Юккум сказала: „Да, это школа для детей с особыми потребностями, но...“ – я был в ярости. А уж когда увидел кучу сетевых уродов, издевающихся над мальчиком, не понимавшим вопросов на эстонском... Когда прочитал, что в репортаж не вошли кадры, где дети по-эстонски все-таки говорят...