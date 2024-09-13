Не знаете языка? Не проблема! В приложении Bolt появилась новая функция

Функция перевода речи в текст позволяет водителям общаться с клиентами, если они не говорят на общем языке или если водитель не может набирать сообщения (например, во время вождения).

По словам представителя Bolt Оскара Рыыма, нововведение призвано обеспечить быстрое и эффективное общение между водителями и пассажирами. „Оно позволяет водителям общаться с пассажирами, не владея общим языком. Решение полезно, например, для туристов, а также для эстонцев, которые пользуются услугами Bolt в 50 странах мира, когда они не говорят на местом языке“, — пояснил Рыым.

Он добавил, что новая функция — один из нескольких способов, которыми Bolt поддерживает общение между водителями и пассажирами. „Ранее уже был внедрен автоматический перевод письменных сообщений между водителем и пассажиром. Также летом мы ввели обязательное подтверждение владения эстонским языком и программу обучения, которая родилась в сотрудничестве с платформой изучения языков Lingvist“, — перечислил Рыым.

В настоящее время новая функция доступна водителям на телефонах Android. Это черновая версия, и в настоящее время анализируется простота использования и отзывы, чтобы расширить ее на устройства iOS, а также добавить возможность перевода для водителей голосовых сообщений клиентов.

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