Неужели Apple и Samsung сознательно ухудшают свои телефоны?

Как видим, рациональных причин для покупки новых телефонов становится всё меньше. Устройства постоянно совершенствуются, а значит, и дольше служат… Или нет? Рассмотрим ситуацию в целом.

Все эти нововведения немедленно отражаются на цене телефонов. Ну да, понятно, инфляция… Но разве мог кто-то представить лет десять назад, что за новую модель придется выкладывать 2009 €?

Телефоны становятся прочнее, Gorilla Glass защищает их от царапин и спереди, и сзади. Устройства среднего класса теперь могут похвастаться повышенной защитой от воды и пыли. А ведущие производители обещают покупателям, что продлят период обновлений программного обеспечения и безопасности новых флагманских устройств с двух-трех лет до семи.

За последние 17 лет рынок смартфонов продемонстрировал просто невообразимое развитие. Но в последнее время мы все чаще становимся свидетелями лишь маргинальных нововведений (за исключением, разве что, складных телефонов). С другой стороны, потребность в новых устройствах становится всё менее острой, несмотря на все старания маркетологов.

В каком случае вы обычно покупаете новый телефон? Когда Ваше старое устройство стало хуже работать или вообще ушло в отказ. И тогда Вы отправляетесь в магазин, чтобы облегчить свой кошелек и заодно „подкормить“ производителя.

Любому инвестору или владельцу фирмы приятно, когда ему из года в год рапортуют о цифрах успешного роста. Но что делать, если предприятие находится на плато зрелого рынка, забитого смартфонами более чем на 90%, и никто уже не торопится приобретать новые устройства?

В 1901 году в пожарном депо Чикаго зажгли электролампу (Centennial Light), которая исправно освещает помещение до сих пор. Ваши, да и мои лампочки в лучшем случае продержатся пару лет: надо же как-то изготовителю продавать новые источники света. Речь идет о запланированном устаревании изделий, и в этом грехе можно обвинить производителей разной продукции, да хоть тех же стиральных машин. Интересно, а как обстоят дела на рынке телефонов?

…Но ведь можно же сделать и лучше

Представьте, что аккумуляторы современных смартфонов можно было бы заменять с такой же легкостью, как у кнопочных телефонов 25 лет назад. Цены сразу бы упали на 50 – 80 € по сравнению с теми, что запрашивают сегодня Apple и Samsung за свою продукцию. Когда-то память телефона можно было расширять за счет внешней SD-карты. Теперь же в один не самый прекрасный день Вы просто оказываетесь перед фактом: 128 ГБ маловато для продолжения Вашей дигитальной жизни.

Справедливости ради следует отметить, что отдельные производители предпринимали попытки создать так называемые модульные телефоны, в которых можно заменять такие важные элементы, как аккумулятор, камеру и заднюю панель. Но потребительского восторга и спроса эти модели почему-то не вызвали.

Под каким предлогом нам предлагают новые телефоны? Основные аргументы последних лет – это поддержка искусственного интеллекта и символические дизайнерские изменения. Один год в моде телефоны угловатой формы: мол, так лучше всего. Другой год – со скругленными гранями. Камеры выстраиваются то по вертикали, то по диагонали. Главное, чтобы окружающие видели: у Вас самая-самая последняя модель. Аналогичная картина в автомобильной промышленности, где изменяется лишь форма передних фар или радиаторной решетки. А ведь дизайн BMW мог бы запросто оставаться без изменений лет десять, а то и двадцать.

Что касается современных телефонов, то рядовые потребители явно не спешат расставаться с ними. По прогнозам, к 2026 году средняя продолжительность использования телефона увеличится с 2,5 до 3 лет.

Тайные уловки или всё по-честному?

Как бы Вы поступили на месте нынешнего производителя, когда экономика переживает непростые времена, а телефоны постоянно дорожают и залеживаются на витринах? Как Samsung, который всего через пару недель после появления на рынке новых складных телефонов удешевил их на 30%? Или как Apple, который упорно держится за начальную цену, несмотря на слабые итоги продаж?