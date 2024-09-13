Правительство дало зеленый свет большому экономическому плану Эркки Кельдо

Государство может начать выплачивать первые пособия уже с 2026 года. Чтобы получить поддержку, объем инвестиций должен составлять не менее 100 миллионов евро, они должны быть направлены на экспорт и создание более высокооплачиваемых рабочих мест.

Эстония теряет конкурентоспособность

Министр Кельдо заявил, что международная конкуренция за стратегические бизнес-инвестиции растет. „Страна должна приложить усилия для привлечения рабочих мест, которые создают более высокую добавленную стоимость в Эстонии и увеличивают экспорт, - сказал он. - Сегодняшнее решение поддержать приток крупномасштабных инвестиций в Эстонию является очень хорошим началом. Оно означает высокооплачиваемые рабочие места и более разумную экономику для нашего народа“.

Министр также отметил, что страны перекупают крупные и наукоемкие компании, используя в том числе гибкие и быстро реализуемые меры финансовой поддержки. „К сожалению, Эстония теряет здесь свою конкурентоспособность, поэтому нам нужна новая и более сильная схема поддержки, которая заставила бы компании принять решение в пользу приезда в Эстонию со своими знаниями и бизнесом“.

Согласно плану, поддержка масштабных инвестиций с конкретными параметрами в размере 160 миллионов евро будет осуществляться в период 2025-2028 годов, что позволит финансировать примерно два проекта в год, всего она рассчитана на восемь крупномасштабных проектов.

„Объем инвестиций каждого проекта должен составлять не менее 100 миллионов евро и создать не менее 30 прямых и 70 косвенных рабочих мест. Мы прогнозируем, что будем финансировать в среднем два проекта в год со средней стоимостью 200 миллионов евро на проект, из которых минимум 40 процентов, или 80 миллионов евро на проект, поступят государству в виде налогов“, — пояснил Кельдо и сказал, что помимо поступлений в госбюджет, таким образом можно повысить конкурентоспособность экономики и наукоемкость.

Крупномасштабные инвестиции также помогают создать хорошо оплачиваемые рабочие места.