Правительство дало зеленый свет большому экономическому плану Эркки Кельдо(18)
Вчера вечером в ходе обсуждения бюджета правительство поддержало предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо о создании меры поддержки в размере 160 миллионов евро на следующие четыре года для поощрения крупномасштабных инвестиций.
Государство может начать выплачивать первые пособия уже с 2026 года. Чтобы получить поддержку, объем инвестиций должен составлять не менее 100 миллионов евро, они должны быть направлены на экспорт и создание более высокооплачиваемых рабочих мест.
Эстония теряет конкурентоспособность
Министр Кельдо заявил, что международная конкуренция за стратегические бизнес-инвестиции растет. „Страна должна приложить усилия для привлечения рабочих мест, которые создают более высокую добавленную стоимость в Эстонии и увеличивают экспорт, - сказал он. - Сегодняшнее решение поддержать приток крупномасштабных инвестиций в Эстонию является очень хорошим началом. Оно означает высокооплачиваемые рабочие места и более разумную экономику для нашего народа“.
Министр также отметил, что страны перекупают крупные и наукоемкие компании, используя в том числе гибкие и быстро реализуемые меры финансовой поддержки. „К сожалению, Эстония теряет здесь свою конкурентоспособность, поэтому нам нужна новая и более сильная схема поддержки, которая заставила бы компании принять решение в пользу приезда в Эстонию со своими знаниями и бизнесом“.
Согласно плану, поддержка масштабных инвестиций с конкретными параметрами в размере 160 миллионов евро будет осуществляться в период 2025-2028 годов, что позволит финансировать примерно два проекта в год, всего она рассчитана на восемь крупномасштабных проектов.
„Объем инвестиций каждого проекта должен составлять не менее 100 миллионов евро и создать не менее 30 прямых и 70 косвенных рабочих мест. Мы прогнозируем, что будем финансировать в среднем два проекта в год со средней стоимостью 200 миллионов евро на проект, из которых минимум 40 процентов, или 80 миллионов евро на проект, поступят государству в виде налогов“, — пояснил Кельдо и сказал, что помимо поступлений в госбюджет, таким образом можно повысить конкурентоспособность экономики и наукоемкость.
Крупномасштабные инвестиции также помогают создать хорошо оплачиваемые рабочие места.
Поcобие, основанное на реальных потребностях
Средства от меры поддержки запланированы в рамках целевого резерва правительства, использование которого будет основано на реальных инвестиционных потребностях. Мера поддержки не окажет негативного влияния на положение государственного бюджета, т.е. расходы, связанные с поддержкой, учитываются вместе с поступлениями.
По словам Кельдо, помимо увеличения объема прямых пособий, в работе и на стадии планирования находятся и другие меры, которые помогут сделать ценностное предложение Эстонии более конкурентоспособным в точки зрения привлечения сюда крупных инвестиций.
„Важную роль при принятии инвестиционного решения играют и другие факторы, такие как скорость планирования и разрешительных процедур, наличие возобновляемой энергии в необходимом объеме и на разумных условиях, рабочая сила и возможности привлечения иностранной рабочей силы, наличие капитала. Меры по этим факторам также находятся в разработке“, - сказал он.
Мерой поддержки, рассчитанной на 2025-2028 годы, будет управлять Фонд предпринимательства и инноваций, планируется сосредоточить внимание на компаниях-экспортерах.
Дополнительная информация об этой мере будет объявлена в ближайшее время.
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