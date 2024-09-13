Молодой человек без водительских прав пытался скрыться от полиции на автомобиле. Возбуждено уголовное дело

Оперативный дежурный Тартуского отдела Лыунаской префектуры Роланд Круус рассказал Delfi, что в четверг вечером полиция следила за уличными спидерами, собравшимися в районе аэродрома Раади в Тарту. „В какой-то момент сотрудники полиции увидели дрифтующую машину, и было принято решение проверить ее водителя. Полиция подала сигнал остановки, но водитель проигнорировал его и скрылся“, - рассказал Круус.

Не обращая внимания на сигнал остановки, водитель BMW на большой скорости выехал из Раади на дорогу Йыхви-Тарту-Валга и выключил свет, пытаясь скрыться от полиции. „Сотрудники полиции принудительно остановили BMW и задержали управлявшего им 18-летнего молодого человека, не имеющего водительских прав“, - сказал Круус.

Помимо водителя в машине находились еще двое мужчин.

В ходе операции автомобиль столкнулся с полицейским авто, никто не пострадал.

Поскольку молодой человек в прошлом уже задерживался полицией за подобные нарушения, будет возбуждено уголовное дело.

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