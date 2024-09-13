Жители Эстонии берут вдвое больше малых кредитов, чем латыши
Статистика банка Citadele показывает, что сумма малых кредитов, которые жители Эстонии берут в банках, в среднем в два раза превышает сумму таких кредитов у наших южных соседей. По сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года средняя сумма кредита увеличилась примерно на 1000 евро.
В августе жители Эстонии брали в банке Citadele малые кредиты в среднем на сумму 8400 евро. В то же время, средняя сумма такого кредита у латышей составила 3560 евро, а у литовцев – 6180 евро. По сравнению со средними суммами кредитов за восемь месяцев 2023 года, сейчас средняя сумма кредита выросла более чем на 1000 евро, то есть на 19%. „Такая разница в суммах между странами вполне логична, поскольку в Эстонии, по сравнению с Латвией, более высокие зарплаты, а также цены на услуги и товары, и инфляция. То есть суммы, которые людям тут нужны и которые они зарабатывают, просто выше, – объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Различие между Латвией и Литвой связано с более высокой инфляцией в Литве и различием в максимальной сумме кредита: в Литве клиенты вместе с созаявителем в некоторых случаях могут взять малый кредит в размере до 30 000 евро, тогда как в Латвии его максимальная сумма составляет 20 000 евро“.
По словам Хакиайнен, банки разработали ряд различных кредитных продуктов, предназначенных для достижения конкретных целей: например, для покупки автомобиля, для ремонта или повышения энергоэффективности дома. „Эти специальные продукты предлагают лучшие условия для достижения поставленной цели. Однако малый кредит можно использовать как угодно – или для покрытия неожиданных расходов. Из-за этого процентная ставка по кредиту немного выше, но сам процесс подачи заявки быстрее, а залог не требуется, – рассказала Хакиайнен. – Более высокие проценты по кредитам, которые можно взять без конкретной цели, побуждают людей лучше продумывать свои планы и брать кредиты более ответственно“.
Поскольку при подаче заявки на кредит не требуется объяснять банку, на что планируется использовать средства, часто отсутствует и точное понимание целей получения малого кредита. Примерно 43% заемщиков не хотят рассказывать о своих планах использования кредита. „Однако цель влияет на процентную ставку даже в случае малого кредита – если у человека есть конкретная цель использования кредита – например, ремонт дома и обустройство или ремонт автомобиля – у него есть возможность получить более низкий процент, чем если он не желает раскрывать цель кредитования. Кредит без обозначенной цели представляет для банка больший риск, поэтому и процентная ставка выше“, - пояснила Хакиайнен. „Поэтому имеет смысл сообщить банку о цели кредита, таким образом можно получить более выгодные условия кредитования.“
Говоря о планах использования кредита, чаще всего люди указывали, что деньги пойдут на домашние нужды, такие как ремонт, покупка новой бытовой техники или что-то подобное. В Эстонии так ответила четверть заемщиков. На покрытие расходов, связанных с транспортными средствами, кредит использовался примерно в одной пятой случаев. „Малый кредит используют для покрытия расходов, связанных с транспортными средствами, поскольку он более гибкий чем, например, лизинг: нет первоначального взноса, и договор можно расторгнуть с более коротким сроком уведомления“, - добавила Хакиайнен. В меньшем объеме кредитные средства люди использовали в образовательных целях.
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