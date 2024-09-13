ГРАФИКИ | Технологии искусственного интеллекта в Эстонии используют 14% предприятий

Чаще всего технологии искусственного интеллекта используются предприятиями в финансовом и страховом секторе, в сфере информации и связи, а также в научной и технической сфере. В обрабатывающей промышленности технологии искусственного интеллекта использует одна десятая предприятий. Основными отраслями обрабатывающей промышленности, в которых более широко применяются технологии, являются производство компьютеров, электронной и оптической продукции, а также производство нефтепродуктов, химических, фармацевтических, резиновых и пластмассовых продуктов.

Технологии искусственного интеллекта используются предприятиями преимущественно для продвижения продаж и маркетинга, но также в административных процессах, научных исследованиях, разработках, инновациях и обеспечении безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В прошлом году утечка конфиденциальных данных была зафиксирована у 2,1% предприятий, среди крупных предприятий — у целых 10%.

К помощи искусственного интеллекта в интеллектуальном анализе текста прибегают 7% предприятий, в создании текстов — 6%. Технологии искусственного интеллекта используются прежде всего для маркетинговых целей и продвижения продаж.

Интеллектуальный анализ текста использовало 7% предприятий, а генератор понятных человеку естественных текстов — 6% предприятий. Распространено также использование распознавания изображений, т. е. выделения объектов или людей на фотографиях и изображениях (4%), и машинное обучение (deep learning) в целях автоматического анализа данных (4%). Кроме того, используется распознавание речи (3%) и основанная на искусственном интеллекте роботизированная автоматизация процессов (3%). Последнее применяется прежде всего в автоматизации бизнес-процессов, например в финансовых расчетах, логистике, здравоохранении и т. д.

Ведущий аналитик Департамента статистки Тийна Пярсон объяснила, что на учащение использования искусственного интеллекта вероятно повлиял также завоевавший популярность в прошлом году чат-бот ChatGPT. „ChatGPT и другие технологии искусственного интеллекта предоставили людям новые возможности и изменили способы использования технологий“, — отметила Пярсон.

В эпоху стремительного развития технологий одной из важнейших проблем стало обеспечение кибербезопасности. Киберпреступность является критической темой для коммерческого сектора, поскольку число кибератак непрерывно растет, как и усложняется их характер. В прошлом году более одной пятой предприятий столкнулись как минимум с одним инцидентом безопасности, при котором были недоступны услуги ИКТ, уничтожались или повреждались данные или же происходила утечка конфиденциальных данных.

„Серьезнейшей проблемой является утечка конфиденциальных данных, что может привести к существенному финансовому и репутационному ущербу. Попадание чувствительных данных в чужие руки может стать причиной утраты доверия клиентов и юридических последствий“, — подчеркнула Пярсон.

Из участвовавших в исследовании этого года предприятий у 2,1% в прошлом году происходили утечки конфиденциальных данных ввиду вторжений, фишинговых атак или же намеренных или ненамеренных действий персонала. Среди крупных предприятий целых 10% зафиксировали случаи утечки конфиденциальных данных. Частой проблемой является ситуация, в которой недоступны услуги ИКТ. Это отметили более одной пятой всех предприятий и 48% крупных предприятий.

Преобладающая часть предприятий применяет различные меры безопасности для защиты от кибератак. Наиболее распространенными мерами безопасности являются надежная аутентификация паролей, резервное копирование данных в отдельной среде и контроль сетевого доступа. Почти одна десятая предприятий, преимущественно с небольшим числом работников, вовсе не применяет никаких мер для обеспечения безопасности.

Департамент статистики изучает использование инфотехнологий на предприятиях с 2001 года. В 2024 году в исследовании участвовало 3405 предприятий. Исследование охватывает предприятия с не менее 10 работниками.

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