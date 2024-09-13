Руководители парламентов стран Балтии примут участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины массового бегства

Латвию в ходе визита представит спикер парламента Дайга Миериня, а Литву – вице-спикер парламента страны Жигимантас Павилёнис. Руководителей Балтийских парламентов на Готланде примет спикер парламента Швеции Андреас Норлен.

В пятницу руководители парламентов четырех стран встретятся с губернатором Готланда Андерсом Фланкингом и посетят Готландский полк, в состав которого входит порядка 400 военнослужащих. Вечером Хуссар, Миериня и Павилёнис примут участие в церемонии возложения венков в Слите и в поминальной службе в кафедральном соборе Висбю.

В субботу они посетят центр балтийских писателей и переводчиков, который занимается продвижением литературного и культурного обмена с государствами Балтийского моря. В завершение визита руководители парламентов встретятся с эстонской, латышской и литовской общинами Готланда.

Из Эстонии в переломный момент Второй мировой войны на запад от Красной армии бежало порядка 75 000–80 000 человек; из трех Балтийских стран в общей сложности – порядка 300 000 человек. Многие беженцы направились в Швецию напрямую или через Финляндию. Для многих кораблей с беженцами Готланд стал первой остановкой. Исход беженцев достиг своего пика во второй половине сентября 1944 года.

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