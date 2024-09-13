На фабрике Kalev уже готово 70 тонн рождественских сладостей

В пиковый сезон компания Orkla Eesti наняла на фабрику Kalev дополнительных работников.Производство первых рождественских товаров началось на фабрике в Юри еще в конце июля: выпущенные тогда шарики из пипаркоока предназначались в основном для экспортных рынков. Большая часть рождественских сладостей, нацеленных на внутренний рынок, будет произведена в сентябре и октябре.

В этом году рождественский ассортимент включает 27 специальных продуктов.

Традиционно больше всего производится шоколада для подарков от гномиков – его начинают покупать уже в ноябре, поскольку гномики начинают трудиться с первого Адвента. „Отечественные сладости всегда занимают важное место среди рождественских подарков жителей Эстонии, – рассказала руководитель по маркетингу сладостей и снеков Orkla Eesti Кятлин Сепп, отметив, что на фабрике Kalev осень – самое напряженное время года. – Не стоит забывать, что весь декабрь гномики работают, не покладая рук, а пипаркооки покупатели начинают искать в магазинах, как только приходят осенние холода. В итоге рождественский сезон на рынке сладостей длится почти три месяца. Поскольку наше производство в этом регионе Orkla наиболее компетентно именно в области шоколада, около пятой части рождественских продуктов отправляется на другие рынки. Неудивительно, что нам приходится начинать производство рождественских товаров еще летом“.