На фабрике Kalev уже готово 70 тонн рождественских сладостей(17)
Кондитерская фабрика Kalev запустила полномасштабное производство рождественских товаров. К концу ноября для сладкоежек из Эстонии и соседних стран будет готово более 570 тонн специально предназначенной для Рождества продукции – это целых 57 грузовиков со сладостями. Помимо прочих сладостей, производится более 600 000 шоколадок для подарков от гномиков, которые, выложенные в ряд, образовали бы линию длиной 53 километра.
В пиковый сезон компания Orkla Eesti наняла на фабрику Kalev дополнительных работников.Производство первых рождественских товаров началось на фабрике в Юри еще в конце июля: выпущенные тогда шарики из пипаркоока предназначались в основном для экспортных рынков. Большая часть рождественских сладостей, нацеленных на внутренний рынок, будет произведена в сентябре и октябре.
В этом году рождественский ассортимент включает 27 специальных продуктов.
Традиционно больше всего производится шоколада для подарков от гномиков – его начинают покупать уже в ноябре, поскольку гномики начинают трудиться с первого Адвента. „Отечественные сладости всегда занимают важное место среди рождественских подарков жителей Эстонии, – рассказала руководитель по маркетингу сладостей и снеков Orkla Eesti Кятлин Сепп, отметив, что на фабрике Kalev осень – самое напряженное время года. – Не стоит забывать, что весь декабрь гномики работают, не покладая рук, а пипаркооки покупатели начинают искать в магазинах, как только приходят осенние холода. В итоге рождественский сезон на рынке сладостей длится почти три месяца. Поскольку наше производство в этом регионе Orkla наиболее компетентно именно в области шоколада, около пятой части рождественских продуктов отправляется на другие рынки. Неудивительно, что нам приходится начинать производство рождественских товаров еще летом“.
В рождественском ассортименте Kalev представлены 27 специально разработанных продуктов, среди которых классические фавориты – жители Эстонии ценят традиции, особенно в рождественский период. „Мы заметили, что люди с нетерпением ждут знакомые вкусы. Конечно, в этом году будет и что-то совершенно новое, чтобы порадовать сладкоежек“, - добавила Сепп. На протяжении многих лет наиболее популярны шоколадки – подарки гномиков, рождественские упаковки конфет и тонкие пипаркооки. Orkla Eesti AS является ведущим предприятием пищевой промышленности Эстонии, объединяющим два местных бренда и производственных подразделения с многолетней историей – Kalev и Põltsamaa – а также представляющим на эстонском рынке ряд других известных брендов, таких как Felix, Taffel, Laima, Selga и прочие. Кондитерская фабрика Orkla Eesti Kalev является одним из крупнейших и самых современных заводов по производству сладостей в Северных странах и странах Балтии, и находится в поселке Юри в Харьюмаа.