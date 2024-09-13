В Ласнамяэ произошла цепная авария, самокатчица сбила восьмилетнего мальчика(6)
Вчера полиция зарегистрировала девять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в трех случаях фигурировал самокат. Двое водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от управления автомобилем.
В четверг, 12 сентября, в 00:16 произошла авария возле Салме, 35 в Таллинне, где 27-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения ехала на электросамокате Bolt и упала. Самокатчицу доставили в больницу.
В 08:10 произошла авария на 10 км шоссе Таллинн–Саку–Лаагри в волости Саку в Харьюмаа, где 63-летняя женщина на легковом автомобиле Kia Sportage при повороте налево не уступила дорогу ехавшему по главной дороге легковому автомобилю Škoda Fabia, которым управляла 59-летняя женщина, в результате чего произошло столкновение. Водитель Kia Sportage была доставлена в больницу.
В 12:46 поступило сообщение об аварии на перекрестке Мустакиви-Линнамяэ в Таллинне, где 88-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Focus въехал в стоявший на перекрестке автомобиль Volvo, которым управлял 19-летний мужчина. В результате столкновения Volvo в свою очередь врезался в стоявший впереди Mercedes-Benz GLE 350, которым управлял 39-летний мужчина. Водитель Ford был доставлен в больницу.
В 14:57 произошла авария возле Тулика, 11 в Таллинне, где 28-летняя женщина ехала по тротуару на электросамокате Tuul и сбила восьмилетнего мальчика, который вышел из автобуса. Пешехода доставили в больницу.
В 15:25 произошла авария на шоссе Тарту–Йыгева–Аравете в поселке Ляхте в Тартумаа, где 63-летний мужчина на автобусе Iveco Bus Crossway Low Entry сворачивал налево с главной дороги на боковую, немного опоздал с маневром и резко затормозил. В результате торможения упала стоявшая в автобусе 69-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу на обследование.
В 16:54 произошла авария возле Татари, 22 в Таллинне, где ехавшая на электросамокате Bolt 30-летняя женщина столкнулась с легковым автомобилем Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Самокатчицу доставили в больницу на осмотр.
В 18:00 произошла авария возле Валгевасе, 9b в Таллинне, где 39-летняя женщина на велосипеде внезапно затормозила и упала. Велосипедистку доставили в больницу.
В 16:19 произошла авария возле Лаада, 3 городе в Раквере в Ляэне-Вирумаа, где 68-летний мужчина на автобусе Iveco Bus Crossway Low Entry резко затормозил из-за неожиданно оказавшегося перед ним автомобиля Volkswagen Golf, которым управляла 42-летняя женщина. В результате торможения упала пассажирка автобуса, 73-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.
В 18:45 произошла авария на 24 км шоссе Таллинн–Палдиски в деревне Туттермаа в волости Харку в Харьюмаа, где 48-летний мужчина на легковом автомобиле Fiat Doblo въехал сзади в легковой автомобиль Renault, которым управляла 72-летняя женщина. Renault Megane Scenic в свою очередь врезался в остановившийся впереди автомобиль BMW 325D, которым управлял 56-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя Renault в больницу.
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