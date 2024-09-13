В Ласнамяэ произошла цепная авария, самокатчица сбила восьмилетнего мальчика

В четверг, 12 сентября, в 00:16 произошла авария возле Салме, 35 в Таллинне, где 27-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения ехала на электросамокате Bolt и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

В 08:10 произошла авария на 10 км шоссе Таллинн–Саку–Лаагри в волости Саку в Харьюмаа, где 63-летняя женщина на легковом автомобиле Kia Sportage при повороте налево не уступила дорогу ехавшему по главной дороге легковому автомобилю Škoda Fabia, которым управляла 59-летняя женщина, в результате чего произошло столкновение. Водитель Kia Sportage была доставлена в больницу.

В 12:46 поступило сообщение об аварии на перекрестке Мустакиви-Линнамяэ в Таллинне, где 88-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Focus въехал в стоявший на перекрестке автомобиль Volvo, которым управлял 19-летний мужчина. В результате столкновения Volvo в свою очередь врезался в стоявший впереди Mercedes-Benz GLE 350, которым управлял 39-летний мужчина. Водитель Ford был доставлен в больницу.

В 14:57 произошла авария возле Тулика, 11 в Таллинне, где 28-летняя женщина ехала по тротуару на электросамокате Tuul и сбила восьмилетнего мальчика, который вышел из автобуса. Пешехода доставили в больницу.

В 15:25 произошла авария на шоссе Тарту–Йыгева–Аравете в поселке Ляхте в Тартумаа, где 63-летний мужчина на автобусе Iveco Bus Crossway Low Entry сворачивал налево с главной дороги на боковую, немного опоздал с маневром и резко затормозил. В результате торможения упала стоявшая в автобусе 69-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу на обследование.

В 16:54 произошла авария возле Татари, 22 в Таллинне, где ехавшая на электросамокате Bolt 30-летняя женщина столкнулась с легковым автомобилем Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Самокатчицу доставили в больницу на осмотр.

В 18:00 произошла авария возле Валгевасе, 9b в Таллинне, где 39-летняя женщина на велосипеде внезапно затормозила и упала. Велосипедистку доставили в больницу.