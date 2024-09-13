Правительство не договорилось о налогообложении предприятий, в понедельник обсуждение продолжится

Глава соцдемов Лаури Ляэнеметс после обсуждений сообщил Delfi, что было решено много вопросов, но в вопросе налогообложения предприятий согласия не достигли.

„По крупным инвестициям, использованию денег, выделяемых на выбросы CO2, государственным объектам недвижимости и многому другому в этом роде, мы действительно решения приняли. Однако вопрос, каким будет налог на безопасность для предприятий, остается открытым“, - сказал Ляэнеметс. „На выходных постараемся более точно проанализировать последствия обоих вариантов, как с точки зрения налогообложения прибыли, так и активов“.

По словам Ляэнеметса, план министра здравоохранения Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия) по повышению платы за посещение врача-специалиста для работающих людей до 20 евро также будет взят в работу, а для покрытия дефицита будут использованы резервы Кассы здоровья. „За счет повышения эффективности, увеличения платы за посещение и использования резерва этот дефицит будет покрыт“, - сказал Ляэнеметс. Ляэнеметс не сумел сказать по памяти, какую именно сумму возьмут из резерва.

Он отметил, что с введением резервов будет предотвращено удлинение очередей на лечение, а также снизится суточная плата за койко-место в больницах. Также расширится круг лиц, получающих скидку на визит к врачу.

Ляэнеметс отметил, что дискуссия велась конструктивно, и жарких препираний не было. „Проблемы большие, и все их понимают, ситуация сложная“, - отметил он. Ляэнеметс добавил, что хотя оппозиция рекомендовала взять кредит, чтобы не пришлось повышать налоги, они предпочитают этого не делать, потому что это еще больше раскололо бы страну.

Обсуждения продолжатся в понедельник.

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