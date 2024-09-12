Правительство выделит 200 миллионов евро на Rail Baltica из средств от продажи квот на выбросы CO2

Министр инфраструктуры Владимир Свет сообщил вчера ERR, что на переговорах, касающихся бюджета, он предложит направить 235 миллионов евро из средств, полученных от продажи квот на выбросы CO 2 , на Rail Baltica и 75 миллионов евро на программу для эстонских компаний, которые будут восстанавливать суда в открытом море более экологичным способом. Сегодня на заседании правительство решило поддержать эти предложения в меньшем объеме.

По словам Света, общий объем средств, распределяемых за счет продажи квот на выбросы CO2, составляет около 500 миллионов евро. Из этой суммы было распределено около 400 миллионов евро, из которых около 200 миллионов направят на Rail Baltica. 75 миллионов – на депо Rail Baltica в Соодевахе, и 25 миллионов – в программу, аналогичную Film Estonia, которая должна стимулировать судоходные компании выбирать Эстонию для переоборудования своих судов.