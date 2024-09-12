12.09.2024, 21:06
Правительство выделит 200 миллионов евро на Rail Baltica из средств от продажи квот на выбросы CO2(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Также будет выделено 25 миллионов евро на переоборудование судов в Эстонии.
Министр инфраструктуры Владимир Свет сообщил вчера ERR, что на переговорах, касающихся бюджета, он предложит направить 235 миллионов евро из средств, полученных от продажи квот на выбросы CO2, на Rail Baltica и 75 миллионов евро на программу для эстонских компаний, которые будут восстанавливать суда в открытом море более экологичным способом. Сегодня на заседании правительство решило поддержать эти предложения в меньшем объеме.
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