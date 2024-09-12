Новости Эстонии
12.09.2024, 19:57

С сегодняшнего дня можно вновь стать тестировщиком государственного мобильного приложения

 
Так будет выглядеть государственное мобильное приложение
Так будет выглядеть государственное мобильное приложение
ФОТО: RIA

С сегодняшнего дня все желающие могут записаться в число тестировщиков государственного мобильного приложения. Такая возможность у жителей Эстонии уже была — когда полтора года назад тестировали предыдущую версию приложения (mRiik).

В число тестирующих можно зарегистрироваться на сайте https://vasta.ria.ee/index.php/115682. При этом нужно отметить свой пол и возраст.

„На основе возрастного диапазона можно будет сделать выводы относительно функциональности мобильного приложения. Личные данные тестировщика мы будем хранить до достижения цели, связанной со сбором данных – пока не будут сделаны выводы на основе обратной связи от тестировщиков. Тестировщики имеют право на доступ к своим данным, а также право требовать ограничения и прекращения обработки своих данных, исправления и удаления своих данных“, - объясняет Департамент государственной инфосистемы (RIA) причину появления вопроса о возрасте.

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