12.09.2024, 19:57
С сегодняшнего дня можно вновь стать тестировщиком государственного мобильного приложения
ФОТО: RIA
С сегодняшнего дня все желающие могут записаться в число тестировщиков государственного мобильного приложения. Такая возможность у жителей Эстонии уже была — когда полтора года назад тестировали предыдущую версию приложения (mRiik).
В число тестирующих можно зарегистрироваться на сайте https://vasta.ria.ee/index.php/115682. При этом нужно отметить свой пол и возраст.
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