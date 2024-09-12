Госконтроль: программа арендного жилья не была эффективной в достижении своих основных целей

Характер и степень проблем рынка не подвергались дальнейшей оценке, и когда началась реализация программы аренды жилья, конкретное решение было ясно еще до появления самой проблемы. Перед запуском программы арендного жилья было проведено исследование, призванное ответить на вопросы о существовании проблем на рынке и о подходящих способах их решения. Поскольку министерство предоставило на проведение исследования чуть больше месяца, пришлось отказаться от самой важной части – оценки сути предполагаемых проблем рынка, и фокус исследования сместился на более узкие вопросы, касающиеся применения мер. Это не позволило получить достоверные данные о фактическом спросе на арендные квартиры, а также о распространенности и масштабах проблем рынка, и, следовательно, была потеряна возможность оценить, какая мера была бы наиболее подходящей и эффективной для решения потенциальной проблемы. При разработке программы Министерство финансов также указало на высокий риск такого нецелевого использования государственных средств.

В ходе аудита были проверены проекты, получившие финансирование в рамках первых этапов рассмотрения ходатайств (2018–2019). С момента завершения строительства арендных домов прошло уже некоторое время, достаточное для того, чтобы подвести промежуточный итог, чтобы понять, доказала ли программа свою эффективность в деле повышения мобильности рабочей силы и развития предпринимательства. На этом этапе было построено и введено в эксплуатацию 11 домов для целевой группы мобильных работников в 10 единицах местного самоуправления. Общая стоимость проектов составила около 16 миллионов евро, из которых почти половина была покрыта за счет государственных пособий.

„Хотя министр инфраструктуры оценил государственную программу арендного жилья как успешную, а министр регионального развития и сельского хозяйства также призывает к строительству государственных арендных домов в каждой волости, следует критически оценить накопленный на сегодняшний день опыт, прежде чем принимать новые решения о финансировании и запускать бетономешалки. В ходе аудита мы выявили ряд фундаментальных проблем в реализации нынешней программы арендного жилья, которые не позволяют Госконтролю разделить оптимизма министров. Проблемы, выявленные в ходе проверки, должны быть решены до начала следующих этапов“, - сказал государственный контролер Янар Хольм.

Госконтроль отмечает, что, несмотря на динамику развития предпринимательства, количество не сданных в аренду квартир и неработающих арендаторов свидетельствует о том, что спрос на квартиры может быть переоценен. Например, в октябре 2023 года в большинстве арендных домов (7 из 11) часть квартир не была сдана в аренду. Доля таких квартир варьировалась в интервале от 18% до 50%. Аналогичная ситуация сложилась в нескольких арендных домах в августе 2022 года.

Подтверждение проблем рынка в конкретном регионе с опорой только на мнение предпринимателей не является достаточным методом, поскольку весьма вероятно, что подобный интерес продемонстрируют предприятия и в тех регионах, где проблемы рынка в связи с арендными домами по логике не существует (например, в Таллинне и Тарту). Проблема здесь не в предприятиях, которые представляют письма с поддержкой, а в недостаточных критериях принятия решений о финансировании и в реализации программы.

По мнению Госконтроля, в ходатайствах проблемы рынка были слабо обоснованы, и эти обоснования почти полностью базировались на письмах поддержки от местных предприятий. Сбор писем отдавал кампанейщиной, и очевидно, что в настоящее время мало кто из арендаторов работает на таких предприятиях. В общей сложности, письма с поддержкой проектов были получены от 22 предприятий или учреждений, а среди арендаторов на момент проведения аудита 7 являлись работниками предприятия.

Аудит показал, что при принятии решений о финансировании конкретных проектов оценка проблем рынка также остается поверхностной. Фонд предпринимательства и инноваций (бывший KredEx) распределил средства пособий исходя из того, что орган местного самоуправления сам знает, в чем состоит проблема рынка, препятствующая развитию предпринимательства, и представленные в ходатайстве пояснения не были проверены. Ясных критериев для этого не было сформулировано и в методике оценки проектов. Аудит показал, что, поскольку в ходе этапов рассмотрения ходатайств запрошенные суммы пособий были примерно равны предусмотренному бюджету этих пособий, не возникло и серьезной необходимости сравнивать предполагаемые проблемы рынка в разных местах. Решения о финансировании должны основываться на внутренней обоснованности ходатайства, а не на достаточности имеющихся средств.

По мнению Госконтроля, значение понятия мобильного работника и требование установить в программе арендных домов арендную плату на уровне рыночной цены трактуется слишком вольно, а иногда и противоречит условию предоставления пособия. Условия предоставления пособия оставляют открытыми ряд важных вопросов, что приводит к отсутствию единого подхода к тому, как определить, например, мобильную рабочую силу. В то время как один орган местного самоуправления рассматривает в качестве мобильных работников арендаторов из другого дома на той же улице, другой строго следит за тем, чтобы прежнее место жительства человека не находилось в том же населенном пункте, что и арендный дом, и чтобы у него не было недвижимости жилого назначения в данном органе местного самоуправления. Есть некоторые совпадения в толковании, но иногда разные органы местного самоуправления по-разному толкуют вопросы регистрации работы и места жительства арендатора, а также местонахождение рабочего места и продолжительность договора аренды.

Министерство климата, который в настоящее время отвечает за реализацию программы, признало, что спрос на аренду жилья мог упасть, но причиной этого назвало общее ухудшение экономического климата в последние годы. В то же, время аудит показал, что в программе арендных домов есть и более эффективные проекты, где нет проблем с заполняемостью, все арендаторы трудоустроены, их работодателями являются предприятия, ведущие объемную деятельность в регионе и т. д. У исполнителей программы есть все основания задаться вопросом, почему в условиях аналогичных макроэкономических изменений и схожих целей программы сегодня при сравнении проектов наблюдается столь разная картина.

Некоторая незанятость квартир в определенное время естественна, но если она высока и постоянна, возникает вопрос, в правильное ли место ушли деньги пособия. Также почти во всех домах были арендаторы, которые по данным регистра занятости не работали в 2023 году (от 14% до 27% арендаторов). Это опять же не соответствует целям программы.

Существует четкое правило, согласно которому арендная плата в доме, построенном для мобильных работников, должна соответствовать рыночной цене в данном регионе, чтобы арендные дома, построенные при поддержке государства, не создавали недобросовестной конкуренции частным арендодателям. К сожалению, аудит не смог предоставить никаких доказательств этого, поскольку у органов местного самоуправления не было анализов рыночных цен или они были устаревшими. Размер арендной платы устанавливался на эмоциональной основе и во многих случаях позволял лишь покрывать расходы. Больше всего вопросов вызвала ставка арендной платы в Пярну, поскольку она была примерно в два раза ниже, чем в других многоквартирных домах в аналогичном состоянии и в том же районе.

Одной из целей меры по поддержке аренды жилья было положительное влияние на предпринимательскую среду и экономику региона, однако не существует согласованных показателей, по которым можно было бы измерить это влияние. Можно утверждать, что не было предпринято ни одной серьезной попытки измерить такое влияние. В вопросе о том, кто должен был определять индикаторы, наблюдается замкнутый круг: местные власти в ходе аудита указывали на государство, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) – на министерство как представителя государства, а последнее – на применителей меры, EIS и органы местного самоуправления. Заключения о ходе реализации программы до сих пор в основном были сосредоточены на физических характеристиках зданий, описании пространственного воздействия и на повторении того, каких целей планируется достичь при помощи программы. Выводы об эффекте оживления экономики отсутствуют.