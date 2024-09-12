ФОТО | В центре Тарту столкнулись автобус и автомобиль

Автобус и автомобиль столкнулись около 16:00, сообщила представитель Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк. Она добавила, что никто не пострадал, но водители не смогли договориться о виновнике, поэтому была вызвана полиция.

По словам фотографа, который побывал на месте происшествия, правая полоса проезжей части перекрыта. По его словам, машина стоит ровно посередине перекрестка, и ее передняя часть находится под колесами автобуса. „Каждая вторая машина должна как-то его объезжать, даже в час пик“, — отметил фотограф.

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