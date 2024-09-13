В августе цены на электроэнергию были выше, чем в прошлом году. В чем причина?

Рост цен на электроэнергию по сравнению с предыдущим годом был вызван в основном ремонтом важного кабельного соединения Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, которое обычно позволяет странам Балтии пользоваться более дешевой энергией Скандинавии. Согласно моделям Eesti Energia, последствия отключения Estlink 2 в августе привели к росту цен до 45 евро/МВтч, поскольку из-за отсутствия соединения мощностью 650 МВт у стран Балтии не было возможности использовать поток скандинавской электроэнергии по выгодной цене. Estlink 2 заработал в полном объеме 6 сентября. С тех пор разница в ценах на электроэнергию между Эстонией и Финляндией значительно сократилась.

Наступление осени еще не отразилось на ценах на электроэнергию, поскольку погода пока напоминает летнюю. Восстановление соединения Estlink 2 также привело к некоторому снижению цен на электроэнергию. Согласно долгосрочным прогнозам, сентябрь будет более жарким и сухим, чем обычно. Если эти прогнозы сбудутся, цены на электроэнергию предположительно останутся на прежнем уровне. Однако, поскольку неизбежно уменьшается количество дневного света, уменьшается и производство солнечной энергии, при этом увеличивается спрос на электроэнергию. Чем ближе к отопительному сезону, тем больше будут расти цены на электроэнергию.

Однако из-за отсутствия соединения Estlink 2 средние цены на электроэнергию в августе оставались высокими, так как имеющейся энергии из возобновляемых источников было недостаточно для удовлетворения спроса в Балтии в течение августа.

На цену электроэнергии в августе в основном повлияла ветреная погода в соседних странах, что привело к снижению цен на электроэнергию в течение первых десяти дней. Например, 10 и 11 августа до 19:00 электричество было бесплатным, а в некоторые часы цена была и вовсе отрицательной. Поскольку погода стала менее ветреной, уменьшение объема ветряной энергии было частично компенсировано некоторым восстановлением выработки солнечной энергии. Очень эффективное производство ветряной энергии вновь наблюдалось 25 августа, когда из-за низкого спроса на электроэнергию и высокой производительности цены были отрицательными в течение 12 часов. В августе стоимость выработки энергии ветра составила 96,6 евро/МВтч, а солнечной энергии – 77,30 евро/МВтч.

Эстония компенсировала свои потребности в электроэнергии за счет импорта из Латвии

С начала года до августа импорт электроэнергии из Финляндии в Эстонию сократился в среднем на 61%, причем наибольшая разница была отмечена в марте, когда импорт упал на 73% по сравнению с предыдущим годом. Напротив, импорт из Латвии резко возрос, в пиковые весенние месяцы он увеличился почти в 40 раз. Ожидается, что с восстановлением Estlink 2 в оставшиеся месяцы этого года данный показатель будет снижаться.

Исключительный рост выработки солнечной энергии этим летом

По сравнению с 2023 годом выработка солнечной энергии в Эстонии летом было в среднем на 43% выше. С одной стороны, это было связано с солнечным летом, с другой – с увеличением мощности выработки солнечной энергии. Высокая выработка солнечной энергии также стала одной из основных причин рекордной для Эстонии почти нулевой цены на электроэнергию в летний период.

В среднем выработка солнечной энергии в этом году увеличилась почти на 40%. Выработка ветряной энергии также увеличилась, но ее рост несопоставим с солнечной. Например, в январе и апреле выработка солнечной энергии в Эстонии по сравнению с прошлым годом выросла на 40%. Выработка ветряной энергии по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 11%.

Цена на газ и CO2 обещает остаться на прежнем уровне

В августе средняя цена на природный газ на голландской бирже TTF составила 38,30 евро/МВтч. Согласно рыночным фьючерсам в ноябре цена может превысить 39 евро/МВтч, а в январе следующего года – 41 евро/МВтч. В ближайшие месяцы цена на природный газ будет зависеть главным образом от того, насколько плавно будут заполняться европейские газохранилища. Однако прошедшая зима показала, что зависимость Европы от российского газа существенно снизилась.

На рост стоимости производства энергии на теплоэлектростанциях также влияет цена на выбросы CO2, которая в августе колебалась в районе 71,30 евро за тонну. Фьючерсные сделки показывают, что цены на квоты на выбросы CO2 осенью останутся на уровне 70 евро/тонну.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .