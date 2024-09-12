Новости Эстонии
12.09.2024, 16:31

Полиция разыскивает пропавшего 15-летнего Давида. Он может находиться в Тарту или Таллинне

 
Давид
Давид
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в волости Кастре 15-летнего Давида.

Давид покинул учебное заведение волости Кастре (Тартумаа) вечером в среду, 11 сентября, и не вернулся. Юноша может находиться в Тарту, а также в Таллинне. У него нет с собой телефона.

Рост Давида 183 см, он имеет спортивное телосложение. Когда он вышел из школы, то был одет в черную футболку, черные спортивные штаны и белые кроссовки Nike. Возможно, с собой у него спортивная сумка.

Полиция просит всех, кто видел Дэвида или имеет информацию о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.

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