ВИДЕО | В правительстве идут жаркие дебаты, болезненная тема - налоги

В правительстве продолжаются переговоры по бюджету, и сегодня обсуждаются вопросы, касающиеся потребностей сферы безопасности, а также тема налогов. Предприниматели с напряжением ждут решений — будет ли введен налог на имущество (активы). Премьер-министр Кристен Михал говорит об общих целях партнеров по коалиции, но ясно, что есть и спорные моменты. Об этом свидетельствует также реакция министра финансов Юргена Лиги на слова министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.