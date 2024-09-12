Экономика
12.09.2024, 17:31

ВИДЕО | В правительстве идут жаркие дебаты, болезненная тема - налоги

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Лиги поспорил с Ляэнеметсом

В правительстве продолжаются переговоры по бюджету, и сегодня обсуждаются вопросы, касающиеся потребностей сферы безопасности, а также тема налогов. Предприниматели с напряжением ждут решений — будет ли введен налог на имущество (активы). Премьер-министр Кристен Михал говорит об общих целях партнеров по коалиции, но ясно, что есть и спорные моменты. Об этом свидетельствует также реакция министра финансов Юргена Лиги на слова министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

Сегодня в 10 часов правительство собралось на заседание, затем в полдень часть министров участвовала в традиционной правительственной пресс-конференции.

Обсуждения бюджетных вопросов продолжились в 14 часов. Обсуждают вопросы безопасности, затем будут говорить о бюджете в более широком смысле.

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