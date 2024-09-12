Один из основателей Eesti 200 покидает партию

„Я решил выйти из партии, потому что чувствую, что как бизнесмен не могу вносить идеи или оказывать положительное влияние на Эстонию через какую-либо политическую партию, не будучи сопровождаемым теориями заговора, которые беспокоят и утомляют. Я считаю разумным сосредоточиться на своей основной деятельности, то есть бизнесе“, – сказал Аламяэ в пресс-релизе.

„Шесть лет назад мы вместе с единомышленниками основали партию, чтобы привнести в эстонскую политику новые взгляды и идеи. Опубликованный 2 мая 2018 года манифест Eesti 200 по-прежнему очень актуален, а миссия партии остается правильной и необходимой в эстонском обществе. Я рад, что Кристина Каллас была избрана новым председателем, и желаю ей и всем членам партии успехов в продвижении партии вперед“, –добавил Аламяэ.

По словам лидера Eesti 200 Кристины Каллас, Прийт Аламяэ был в партии с самого первого дня ее создания и являлся одним из главных действующих лиц в процессе становления партии.

„Три недели назад Прийт позвонил и сообщил о своем решении, что он не может вести бизнес в ситуации, когда активность в общественной жизни сильно мешает бизнесу. Это потеря Eesti 200, да и для Эстонии в целом, когда успешные предприниматели вынуждены отказываться от активного участия в общественной жизни, чтобы защитить свой бизнес и сотрудников. Мы хотим, чтобы предприниматели и эксперты в своей области участвовали в политике, но в последние годы в Эстонии сложилось мнение, что предприниматели преследуют только собственную выгоду. Такое отношение вредит всем нам. Прийт Аламяэ останется сторонником мировоззрений Eesti 200“, – сказала Каллас.

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