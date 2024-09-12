Один из основателей Eesti 200 покидает партию
Один из основателей партии Eesti 200, владелец компании Nortal Прийт Аламяэ в четверг, 12 сентября, заявил, что покидает партию, поскольку его деятельность сопровождается теориями заговора, передает RusERR.
„Я решил выйти из партии, потому что чувствую, что как бизнесмен не могу вносить идеи или оказывать положительное влияние на Эстонию через какую-либо политическую партию, не будучи сопровождаемым теориями заговора, которые беспокоят и утомляют. Я считаю разумным сосредоточиться на своей основной деятельности, то есть бизнесе“, – сказал Аламяэ в пресс-релизе.
„Шесть лет назад мы вместе с единомышленниками основали партию, чтобы привнести в эстонскую политику новые взгляды и идеи. Опубликованный 2 мая 2018 года манифест Eesti 200 по-прежнему очень актуален, а миссия партии остается правильной и необходимой в эстонском обществе. Я рад, что Кристина Каллас была избрана новым председателем, и желаю ей и всем членам партии успехов в продвижении партии вперед“, –добавил Аламяэ.
По словам лидера Eesti 200 Кристины Каллас, Прийт Аламяэ был в партии с самого первого дня ее создания и являлся одним из главных действующих лиц в процессе становления партии.
„Три недели назад Прийт позвонил и сообщил о своем решении, что он не может вести бизнес в ситуации, когда активность в общественной жизни сильно мешает бизнесу. Это потеря Eesti 200, да и для Эстонии в целом, когда успешные предприниматели вынуждены отказываться от активного участия в общественной жизни, чтобы защитить свой бизнес и сотрудников. Мы хотим, чтобы предприниматели и эксперты в своей области участвовали в политике, но в последние годы в Эстонии сложилось мнение, что предприниматели преследуют только собственную выгоду. Такое отношение вредит всем нам. Прийт Аламяэ останется сторонником мировоззрений Eesti 200“, – сказала Каллас.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.