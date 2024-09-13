Экономика
13.09.2024, 07:17

ТАБЛИЦА | Столько вы потратите на самую дешевую потребительскую корзину

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Диетологи Министерства социальных дел сформировали минимальную потребительскую корзину, исходя из прожиточного минимума. Delfi Ärileht рассмотрел, в каких магазинах эти товары можно купить дешевле всего.

В Эстонии общий рост цен был настолько быстрым, что „съел“ нашу покупательную способность. Большинство потребителей при совершении покупок в продуктовом магазине обращают пристальное внимание на ценники и большую часть времени ищут скидки или наименее низкие цены.

Минимальная продуктовая корзина подбирается, исходя из суточной потребности человека в питательных веществах, минералах и витаминах. Ниже приведена таблица, показывающая в каких магазинах можно приобрести самые дешевые товары на основании составленного списка продуктов потребительской корзины.

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