13.09.2024, 07:17
ТАБЛИЦА | Столько вы потратите на самую дешевую потребительскую корзину(13)
ФОТО: | Õhtuleht
Диетологи Министерства социальных дел сформировали минимальную потребительскую корзину, исходя из прожиточного минимума. Delfi Ärileht рассмотрел, в каких магазинах эти товары можно купить дешевле всего.
В Эстонии общий рост цен был настолько быстрым, что „съел“ нашу покупательную способность. Большинство потребителей при совершении покупок в продуктовом магазине обращают пристальное внимание на ценники и большую часть времени ищут скидки или наименее низкие цены.
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