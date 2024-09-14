Новости Эстонии
14.09.2024, 09:20

Собирать белые грибы лучше только опытным грибникам. Жителей Эстонии предупреждают об опасности

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Лесные шампиньоны или белые мухоморы? Запутаться легко
Лесные шампиньоны или белые мухоморы? Запутаться легко
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В этом сезоне уже пятеро человек, съевших грибы, получили на инфолинии по вопросам отравления рекомендацию немедленно вызвать скорую помощь, пишет Maaleht.

Последние годы выдались исключительно урожайными на грибы, в результате на инфолинию по вопросам отравления поступило рекордное количество звонков. В прошлом году за помощью при отравлении грибами обратились в 123 случаях, в восьми из них консультант инфолинии распорядился немедленно обратиться в скорую помощь. В этом году, когда сезон еще продолжается, поступило уже более 60 звонков. Неотложная помощь потребовалась в пяти случаях.

Чаще всего причиной отравления становился белый мухомор, который часто путают с лесными шампиньонами, зонтиками и колпаками.

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