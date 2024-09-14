Собирать белые грибы лучше только опытным грибникам. Жителей Эстонии предупреждают об опасности

Последние годы выдались исключительно урожайными на грибы, в результате на инфолинию по вопросам отравления поступило рекордное количество звонков. В прошлом году за помощью при отравлении грибами обратились в 123 случаях, в восьми из них консультант инфолинии распорядился немедленно обратиться в скорую помощь. В этом году, когда сезон еще продолжается, поступило уже более 60 звонков. Неотложная помощь потребовалась в пяти случаях.