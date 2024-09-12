ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидаются грозы и сильные дожди

По прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды, в четверг, 12 сентября, более плотная дождевая облачность будет по восточному краю Эстонии, в западной части страны — более редкая. Ветер южных направлений порывами может быть сильным, но в течение дня стихнет. Температура воздуха днем в четверг 18..23°C, при дождевой облачности — на пару градусов ниже.