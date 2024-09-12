Новости Эстонии
12.09.2024, 14:16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидаются грозы и сильные дожди

 
Шторм в Вильянди
Шторм в Вильянди
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Над странами Балтии распространяет свое влияние северная оконечность области низкого давления, южные воздушные массы несут к нам грозы и дожди. В то же время погода по-прежнему остается по-летнему теплой.

По прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды, в четверг, 12 сентября, более плотная дождевая облачность будет по восточному краю Эстонии, в западной части страны — более редкая. Ветер южных направлений порывами может быть сильным, но в течение дня стихнет. Температура воздуха днем в четверг 18..23°C, при дождевой облачности — на пару градусов ниже.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, в Восточной Эстонии могут прогреметь грозы. Ветер восточных направлений 1-7, под утро до 10 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

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