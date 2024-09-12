12.09.2024, 14:16
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидаются грозы и сильные дожди
ФОТО: | Delfi Meedia
Над странами Балтии распространяет свое влияние северная оконечность области низкого давления, южные воздушные массы несут к нам грозы и дожди. В то же время погода по-прежнему остается по-летнему теплой.
По прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды, в четверг, 12 сентября, более плотная дождевая облачность будет по восточному краю Эстонии, в западной части страны — более редкая. Ветер южных направлений порывами может быть сильным, но в течение дня стихнет. Температура воздуха днем в четверг 18..23°C, при дождевой облачности — на пару градусов ниже.
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