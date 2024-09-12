Новости Эстонии
12.09.2024, 13:15

Пленарное заседание Рийгикогу продлилось всего две минуты. В повестке дня не было ни одного пункта

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Заседанием руководил Арво Аллер
Заседанием руководил Арво Аллер
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

В четверг состоялось пленарное заседание Рийгикогу. Сегодняшнее заседание на первой рабочей неделе четвертой сессии Рийгикогу открыл в 10.00 Арво Аллер (EKRE).

После регистрации депутатов, а их в зале оказалось 45 (из 101), слово взяла буквально на минутку Аннели Аккерманн (Партия реформ).

Суть короткого выступления Аккерманн состояла в том, что она сообщила о передаче Финансовой комиссей в производство парламента проект решения под названием „Назначение аудитора для проверки деятельности Государственного контроля за 2024-2025 годы“.

Поскольку ни одного пункта в повестке дня заседания не было, после слов Аккерманн вице-спикер Арво Аллер объявил заседание закрытым.

В общей сложности заседание Рийгикогу продлилось две минуты.

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