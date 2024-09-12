Больше так продолжаться не может: Coop просит правительство снизить НСО на основные продукты питания

Согласно представленному Coop финансовому анализу, повышение с 2025 года ставки налога с оборота до 24% приведет к дополнительным поступлениям в государственный бюджет в размере примерно 240 миллионов евро при условии, что потребление не снизится (так гласит оценка влияния налогов в коалиционном соглашении). Установление ставки налога с оборота в 13% на три основные категории продуктов питания приведет к снижению планируемых дополнительных доходов примерно на 40 миллионов евро. Например, в Финляндии налог с оборота вообще на все продукты питания составляет 14%, а во многих европейских странах – и того меньше. „Эстония – одна из последних в Европе стран, где еда облагается налогом наравне с предметами роскоши“, – отметил Рохтла.

Рохтла добавил, что мясо, молоко и овощи – три наиболее подходящие категории для применения ставки налога с оборота в 13%, так как именно это основные продукты, используемые для приготовления пищи дома и производимые в основном местными фермерами и предприятиями: „Таким образом сниженный налог с оборота поддержит именно наших фермеров и производителей, а не импорт. Эти основные категории составляют треть рациона жителей Эстонии. Кроме того, доля данных категорий в рационе людей с низким доходом наиболее велика, поскольку они чаще всего самостоятельно готовят пищу дома“.

Корзина покупок жителей Эстонии на 9% дороже среднего по Европе показателя, и за последние три года доля основных продуктов питания (мясо, молоко, овощи) в ней количественно уменьшилась уже более чем на 10%. „Это показывает, что пределы переносимости у людей давно достигнуты, а дополнительные налоговые повышения, вступающие в силу в следующем году, еще сильнее ударят по потребителям с низким доходом, по пенсионерам и многодетным семьям. Все это приведет к продолжению негативного тренда в том, что касается покупательной способности жителей Эстонии в то время, когда уровень жизни в соседних странах демонстрирует признаки восстановления“, - отметил председатель правления Coop Eesti Keskühistu, председатель совета Coop Pank и член правления Союза торговцев Эстонии Райнeр Рохтла.

„При условии, что потребители направят оставшиеся у них средства в потребление и половина из них будет потрачена на товары со ставкой налога с оборота в 24%, государство получит от этого дополнительный доход в размере 5 миллионов евро, – объяснил Рохтла. – Если же оставшиеся 20 миллионов евро будут потрачены на товары с 13% ставкой налога с оборота, государство получит еще 3 миллиона евро дохода. Кроме того, благодаря более низкой цене структура потребления изменится в пользу данных продуктов. Согласно оценкам, из товаров, которые могут облагаться по 13% ставке, не менее 50% – местного производства, и поэтому от наших предприятий государство получит дополнительный доход в размере еще 3 миллионов евро. В итоге ожидаемый дополнительный доход страны снизится всего на 29 миллионов евро. Однако сниженная ставка налога с оборота повысит покупательную способность потребителей, и это решение с большей вероятностью привете к тому, что ожидания государства в отношении дополнительных доходов оправдаются, а не снизятся за счет спада потребления.

В своем анализе Coop также указал на экономическое влияние планируемого повышения налога с оборота. Его рост с 22% до 24% увеличивает налоговую нагрузку на потребителя на 9%. Установление ставки в 13% для трех основных категорий продуктов питания улучшило бы покупательную способность людей на 8%, хотя и в этом случае потребительская корзина все равно не вернется к уровню 2021 года. По предложению Coop, государство получит необходимый дополнительный доход в размере около 211 миллиона евро, при этом помогая людям справляться с трудностями в наиболее важной и уязвимой категории. Кроме того, будет достигнут положительный эффект для эстонских производителей продуктов питания, с точки зрения поступления налогов, сохранения и создания рабочих мест, снижения дополнительных затрат и улучшения экспортного потенциала.

„Важно подчеркнуть, что это не было бы каким-то особым исключением по налогу с оборота – речь идет о точно той же ставке, которая будет применяться с нового года, например, к поставщикам гостиничных услуг. Уже действующая ставка налога с оборота означает, что не возникнет дополнительной административной нагрузки, и потребуется лишь переклассификация налогооблагаемых товаров, – отметил Рохтла. – В условиях самого насыщенного и конкурентного в регионе рынка розничной торговли влияние сниженной ставки налога с оборота на потребителей окажется немедленным. Местные торговцы уже сейчас продают часть основных продуктов питания ниже себестоимости, поскольку объемы покупок снизились. Когда началась полномасштабная война в Украине, потребительская уверенность во всех странах Балтии упала примерно на 15%, но в Латвии и Литве она восстановилась, тогда как в Эстонии за последний год снизилась еще больше, а в связи с новыми налоговыми повышениями упадет и того заметнее“.