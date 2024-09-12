Исследование: все больше жителей Эстонии вынуждены брать кредит для покрытия повседневных расходов

Опрос показал, что 84% респондентов считают, что их покупательная способность снизилась за последний год, а более половины признали, что стали тщательнее следить за своими расходами. „Процент людей, которым в течение последнего года пришлось от многого отказаться, за год увеличился более чем на 10% и сейчас достигает 28% всех респондентов“, – сказала София Кирсимаа, руководитель GS Core, предприятия, занимающегося долговым производством, и добавила, что за последний год также увеличилось число тех, кто испытывает трудности со своевременной оплатой счетов.

В ходе опроса выяснилось, что в прошлом году каждый пятый житель страны хотя бы раз из-за нехватки денежных средств пропускал срок оплаты счетов, а более половины из них задерживали платежи неоднократно. „Тот факт, что почти четверть людей была вынуждена брать кредит на повседневные расходы, определённо, является нехорошим знаком. Ещё более серьёзная ситуация сложилась у 5% всех респондентов, поскольку, по их словам, они испытывают трудности с погашением кредитов, взятых для покрытия повседневных расходов“, – сказала София Кирсимаа.