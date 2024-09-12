Исследование: все больше жителей Эстонии вынуждены брать кредит для покрытия повседневных расходов(7)
Согласно результатам опроса, проведённого в августе компанией Norstat по поручению GS Core, в течение последнего года 24% эстонцев были вынуждены взять кредит для покрытия своих повседневных расходов, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 19%.
Опрос показал, что 84% респондентов считают, что их покупательная способность снизилась за последний год, а более половины признали, что стали тщательнее следить за своими расходами. „Процент людей, которым в течение последнего года пришлось от многого отказаться, за год увеличился более чем на 10% и сейчас достигает 28% всех респондентов“, – сказала София Кирсимаа, руководитель GS Core, предприятия, занимающегося долговым производством, и добавила, что за последний год также увеличилось число тех, кто испытывает трудности со своевременной оплатой счетов.
В ходе опроса выяснилось, что в прошлом году каждый пятый житель страны хотя бы раз из-за нехватки денежных средств пропускал срок оплаты счетов, а более половины из них задерживали платежи неоднократно. „Тот факт, что почти четверть людей была вынуждена брать кредит на повседневные расходы, определённо, является нехорошим знаком. Ещё более серьёзная ситуация сложилась у 5% всех респондентов, поскольку, по их словам, они испытывают трудности с погашением кредитов, взятых для покрытия повседневных расходов“, – сказала София Кирсимаа.
По словам Кирсимаа, в нынешней ситуации экономическая неуверенность людей возрастает, и значительное количество участников опроса опасаются, что не смогут выполнить свои финансовые обязательства в наступающем году. Опрос показал, что четверть респондентов думают или даже уверены, что в следующем году столкнутся с финансовыми трудностями. „Больше всего обеспокоены и боятся не справиться люди в возрасте 60-74 лет, из них только 9% совершенно уверены, что смогут успешно справиться со своими повседневными финансовыми обязательствами. Этот показатель значительно ухудшился по сравнению с прошлым годом, когда 19% респондентов этой возрастной группы были уверены в своих силах“, – сказала Кирсимаа. С другой стороны, люди в возрасте 40-49 лет чувствуют себя более уверенно, чем год назад, – 12% респондентов полностью уверены, что смогут успешно справляться со своими финансовыми обязательствами, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 10%.