Департамент напоминает: ловить раков разрешено только в августе, за нарушение — штраф до 1200 евро

Специалист отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Керли Петтай сообщила, что помимо переносимых инвазивными видами заболеваний, речным ракам в первую очередь угрожает браконьерство. „В этом году инспекторы обнаружили и удалили из водоемов 44 рыболовных снасти, владельцев которых не удалось установить. Наибольшее количество таких снастей было удалено из водоемов Вырумаа — 16, а также на Сааремаа — 11. Из удаленных снастей в водоёмы было возвращено сотни речных раков. В текущем сезоне мы выявили 36 нарушений, связанных с незаконной ловлей речных раков. В 25 случаях было начато производство о проступке, в 11 случаях ограничились устным предупреждением“, — уточнила Петтай.

В этом году была выдана 1561 рыболовная лицензия на ловлю раков. Как и в предыдущие годы, самыми популярными местами для рыбалки стали водоемы Сааремаа и озеро Пангоди. Петтай уточнила, что крупнейшее изменение в правилах ловли заключается в том, что в этом году каждому владельцу рыболовной лицензии разрешалось ловить до 25 раков, тогда как в предыдущие годы этот лимит составлял 75 раков. „Поскольку лимит на ловлю был значительно уменьшен, то и раков было поймано меньше — в этом году 13 242, а в прошлом году 21 051. Минимальный размер речного рака составляет 11 см. Раков меньшего размера следует возвращать в водоем“, — пояснила Керли Петтай. Наибольшее количество раков было поймано в водоёмах Сааремаа (7235), Харьюмаа (2448), Тартумаа (1656) и Ляэне-Вирумаа (525).