ГРАФИКИ | Число пассажиров международных автобусных маршрутов увеличилось, на трамваях и троллейбусах стали ездить меньше
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2024 года сухопутным транспортом эстонских предприятий пользовалось 49,6 миллиона пассажиров, что почти столько же, сколько в том же квартале прошлого года. Автобусы использовало 40,9 миллиона пассажиров, поезда — 2,1 миллиона. На обоих видах транспорта было совершено на 1% больше поездок, чем во втором квартале прошлого года. Число поездок на трамваях и троллейбусах сократилось.
Руководитель группы статистики энергии, транспорта, ИТ и размещения Департамента статистики Пирет Пукк сказала, что во втором квартале большинство поездок по-прежнему совершалось на городских маршрутах, где число пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов составило в целом 39,4 миллиона. „В целом на трамваях и троллейбусах было совершено на 9% меньше поездок. Вероятно, причиной этому послужило сокращение и отмена некоторых столичных трамвайных маршрутов из-за строительных работ трамвайной линии Ванасадам и железнодорожного переезда Тонди. На автобусах ездили 32,8 миллиона раз, число пассажиров городских маршрутов увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 1%“, — уточнила Пирет Пукк.
Уездные и волостные маршруты использовались 6 миллионов раз, что на 1% больше, чем во втором квартале 2023 года (5,9 миллиона пассажиров). При этом на внутригосударственных междугородних маршрутах ездили на 2% меньше, чем в том же квартале прошлого года (775 700 раз).
Пирет Пукк отметила, что число пассажиров во втором квартале выросло как на международных маршрутных, так и на международных заказных перевозках. „Во втором квартале в рамках международных маршрутных перевозок эстонских предприятий на автобусах ездили 304 100 раз, т. е. на 41% больше, чем в тот же период 2023 года. В рамках нерегулярных, т. е. заказных перевозок, в тот же период автобусами было перевезено более 1 миллиона пассажиров, из которых 934 100 пассажиров (на 1% меньше, чем в прошлом году) в рамках внутригосударственных перевозок и 135 100 пассажиров (на 61% больше, чем в прошлом году) в рамках международных перевозок“, — объяснила Пирет Пукк.
Пассажирооборот — это объем совершаемой при пассажирских перевозках работы, который измеряется в пассажиро-километрах (пкм). Один пассажиро-километр соответствует перемещению одного пассажира на расстояние одного километра. Во втором квартале пассажирооборот автогужевого транспорта составил 735 миллионов пкм, что на 9% меньше, чем в тот же период прошлого года. Из них 175 миллионов пкм было пройдено на городских маршрутах (в т. ч. 151,6 миллиона пкм на автобусах). Объем перевозок на внутригосударственных междугородних маршрутах составил 110,5 миллиона пкм, а на уездных и волостных маршрутах — 101 миллион пкм. Во втором квартале пассажирооборот международных автобусных маршрутов составил 105 миллионов пкм и за год увеличился на одну пятую. Пассажирооборот нерегулярных перевозок составил 143,9 миллиона пкм.
Пассажирскими поездами во втором квартале пользовались столько же, сколько и в прошлом году: тогда на поездах было совершено 2,1 миллиона поездок. Пассажирооборот составил 99,6 миллиона пкм, что на 8% меньше, чем в прошлом году.
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