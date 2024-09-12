Доктор Аркадий Попов прокомментировал повышение платы за визит к врачу-специалисту: „Нагрузка на пациента достаточно высокая“

Доктор Аркадий Попов сказал RusDelfi, что любое увеличение финансовой нагрузки для пациента – это потенциально ухудшение доступности системы здравоохранения. При этом в Эстонии эта нагрузка на пациента и так уже достаточно высока, этот показатель один из самых больших в Евросоюзе. „Здесь надо учитывать, что понятие включает в себя не только то, сколько человек платит за визит к врачу, но и то, сколько он платит за лекарства, например. Здесь важен комплексный подход, сколько он платит за помощь дантиста и так далее. Поэтому если смотреть по совокупности, то в Эстонии эта нагрузка на пациента достаточно высокая, и сейчас она будет еще больше“.