Доктор Аркадий Попов прокомментировал повышение платы за визит к врачу-специалисту: „Нагрузка на пациента достаточно высокая“(12)
Министр здоровья Рийна Сиккут предлагает увеличить плату за визит к специалисту для некоторых групп населения, это будет означать, что для работающих людей плата за визит возрастет с текущих пяти евро до 20 евро. Настолько же вырастет цена за посещение отделения неотложной помощи. Что об этом думает председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов?
Доктор Аркадий Попов сказал RusDelfi, что любое увеличение финансовой нагрузки для пациента – это потенциально ухудшение доступности системы здравоохранения. При этом в Эстонии эта нагрузка на пациента и так уже достаточно высока, этот показатель один из самых больших в Евросоюзе. „Здесь надо учитывать, что понятие включает в себя не только то, сколько человек платит за визит к врачу, но и то, сколько он платит за лекарства, например. Здесь важен комплексный подход, сколько он платит за помощь дантиста и так далее. Поэтому если смотреть по совокупности, то в Эстонии эта нагрузка на пациента достаточно высокая, и сейчас она будет еще больше“.