ВИДЕО | „Сокращения будут действительно очень объемными, они затронут все общество“. Правительство рассказало о новых решениях

В начале пресс-конференции Михал сказал, что 99% процентов рабочего времени правительства сейчас уходит на обсуждение бюджета. Многие решения уже приняты, но многие еще предстоит принять. На следующей неделе нужно завершить процесс, так как 25 сентября надо передать бюджет.

Сегодня было принято 14 решений. Например, в парламент будет передана поправка, которая позволит упростить процесс получения помощи в случае утери документов в другой европейской стране. „Также обсуждались вопросы доходов от выбросов CO 2 , вопрос расходов на инвестиции в науку, вопрос медицинского страхования, экономии в государственном секторе, вопросы налогообложения, меры поддержки масштабных инвестиций. Во вторник мы получили обзор выполнения долгосрочной стратегии развития. Я бы отметил, что 91% людей чувствуют себя в безопасности. Еще один положительный момент: частный сектор добивается успехов в науке и инновациях. Люди удовлетворены публичными услугами. Что вызывает беспокойство, так это показали здоровья, ожирение“, - перечислил Михал и добавил, что с обзором можно ознакомиться на сайте правительства.

Ляэнеметс сказал, что оппозиция упрекает правительство в том, что оно якобы говорит только о налогах и сокращениях. На самом же деле, по словам министра, они говорят и о вещах, связанных с экономикой, созданием новых рабочих мест, привлечением крупных инвесторов в страну. В здравоохранении не хватает денег, надо решить эту проблему. В частности, наиболее уязвимые целевые группы не получают лечения или оно доходит до них слишком медленно. Увеличение платы за визит позволит улучшить ситуацию. На сколько именно вырастет плата за визит к врачу, пока не решено. „Речь идет о первом контакте с врачом, за последующие визиты платить будет не нужно“, - подчеркнул Ляэнеметс.