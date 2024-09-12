ВИДЕО | „Сокращения будут действительно очень объемными, они затронут все общество“. Правительство рассказало о новых решениях(21)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
В начале пресс-конференции Михал сказал, что 99% процентов рабочего времени правительства сейчас уходит на обсуждение бюджета. Многие решения уже приняты, но многие еще предстоит принять. На следующей неделе нужно завершить процесс, так как 25 сентября надо передать бюджет.
Сегодня было принято 14 решений. Например, в парламент будет передана поправка, которая позволит упростить процесс получения помощи в случае утери документов в другой европейской стране. „Также обсуждались вопросы доходов от выбросов CO2, вопрос расходов на инвестиции в науку, вопрос медицинского страхования, экономии в государственном секторе, вопросы налогообложения, меры поддержки масштабных инвестиций. Во вторник мы получили обзор выполнения долгосрочной стратегии развития. Я бы отметил, что 91% людей чувствуют себя в безопасности. Еще один положительный момент: частный сектор добивается успехов в науке и инновациях. Люди удовлетворены публичными услугами. Что вызывает беспокойство, так это показали здоровья, ожирение“, - перечислил Михал и добавил, что с обзором можно ознакомиться на сайте правительства.
Ляэнеметс сказал, что оппозиция упрекает правительство в том, что оно якобы говорит только о налогах и сокращениях. На самом же деле, по словам министра, они говорят и о вещах, связанных с экономикой, созданием новых рабочих мест, привлечением крупных инвесторов в страну. В здравоохранении не хватает денег, надо решить эту проблему. В частности, наиболее уязвимые целевые группы не получают лечения или оно доходит до них слишком медленно. Увеличение платы за визит позволит улучшить ситуацию. На сколько именно вырастет плата за визит к врачу, пока не решено. „Речь идет о первом контакте с врачом, за последующие визиты платить будет не нужно“, - подчеркнул Ляэнеметс.
Что касается налога на оборону, то и здесь окончательного решения еще не принято, обсуждение продолжается. „Давление не выведет нас из экономического спада. Задача, которую мы решаем, заключается в том, чтобы Эстония была защищена. Решение должно приниматься в диалоге с предпринимателями, нужно достичь широкого консенсуса. Важно подчеркнуть, что налог носит временный характер. Что касается минимальной заработной платы, то это должно сильно зависеть от состояния экономики“, - сказала Кристина Каллас.
Отвечая на вопросы журналистов о минимальной зарплате, Михал отметил, что одна из задач коалиции - сделать так, чтобы люди могли справляться со своим повседневными нуждами, поскольку „сокращения будут действительно очень объемными и затронут все общество“. Сейчас идет поиск решений относительно возможностей увеличения минимальной заработной платы.
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