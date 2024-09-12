В Таллинне два ребенка на велосипедах оказались сбиты машинами

В среду, 11 сентября, в 14:41 произошла авария возле Лихула мнт, 1 в городе Хаапсалу в Ляэнемаа, где 47-летний мужчина ехал на электросамокате Bolt по пешеходному переходу и получил удар от легкового автомобиля Nissan Qashqai, которым управлял 84-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.

В 15:57 произошла авария на регулируемом светофором перекрестке возле Теллискиви, 24 в Таллинне, где 67-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Zafira при повороте налево сбил 11-летнего ребенка, пересекавшего дорогу на велосипеде. Ребенка доставили в больницу.

В 17:10 произошла авария на 51 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Рапламаа, где 47-летний мужчина ехал на велосипеде и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 18:06 произошла авария возле Лийкури, 62 в Таллинне, где 42-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota Land Cruiser 200 наехала на 12-летнюю девочку на велосипеде, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.. Велосипедистку доставили в больницу.

В 18:40 произошла авария возле Теллискиви, 51b в Таллинне, где 38-летняя женщина ехала на мотоцикле Yamaha и затормозила, чтобы избежать столкновения с поворачивающим налево автомобилем Škoda Octavia под управлением 41-летнего мужчины, и упала. Мотоциклистку доставили в больницу.

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