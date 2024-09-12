ТОП налоговых должников в торговле. Среди неплательщиков – известные бренды

У двадцати из них налоговая задолженность была реструктурирована.

На первом месте в таблице находится Janere, которая занимается розничной торговлей изделиями из металла и инструментами в пяти офлайн-магазинах в Таллинне, Кейла, Тарту, Вильянди и Пярну, ее налоговая задолженность достигает почти 600 тысяч евро. „С налоговой инспекцией заключены соглашения, и планируется погасить долг“, – сообщил владелец Janere Янек Рейталу. Более половины долга составляет задолженность по НСО.

Далее следует продавец садовых товаров Hortes, а за ним - Rademar и Weekend Eesti, которые занимаются розничной продажей одежды и обуви.

Полностью таблицу смотрите на dv.ee.

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